Problem nije privatni smještaj nego kad domaćina zamijene aplikacija i sef za ključeve

Nakon što je analiza o gotovo dva milijuna turističkih kreveta izazvala burne reakcije, turistički stručnjak Zoran Pejović dodatno je pojasnio kako vidi ulogu privatnog smještaja. Iako upozorava da je ponuda rasla brže od potražnje, smatra da su obiteljski iznajmljivači jedna od najvećih vrijednosti hrvatskog turizma: pod uvjetom da iza smještaja i dalje stoji stvarni domaćin

Nedavna analiza Zorana Pejovića o broju turističkih kreveta u Hrvatskoj izazvala je iznenađujuće mnogo ljutnje za tekst koji se u velikoj mjeri oslanjao na jednostavnu računicu. Gotovo dva milijuna kreveta natječe se za relativno nepromijenjen broj noćenja i za istih nekoliko ključnih ljetnih tjedana. No upozorenje na rast ponude ne znači i protivljenje privatnom smještaju. Upravo suprotno, Pejović smatra da je obiteljski smještaj jedna od najvažnijih sastavnica hrvatskog turizma i model koji je korist od turizma proširio na velik broj običnih obitelji. Više od trećine registriranih turističkih kreveta u Hrvatskoj nalazi se u privatnom smještaju. To znači da velik dio prihoda od turizma ne završava isključivo u velikim kompanijama, hotelskim sustavima ili međunarodnim fondovima, nego izravno u kućnim proračunima. Kada njemačka obitelj provede dva tjedna u apartmanu u Podstrani, najveći dio novca koji plati ostaje u Podstrani. Završava kod domaćina, u lokalnoj trgovini, restoranu, pekarnici ili kod susjeda koji pruža neku dodatnu uslugu.

Takav sustav nije nastao kao dio velike državne strategije. Razvio se iz visokog udjela vlasništva nad nekretninama, potrebe za dodatnim prihodom i činjenice da su brojne obitelji imale slobodnu sobu ili kat kuće koji su mogle ponuditi gostima. Kao način raspodjele koristi od jedne industrije među velikim brojem ljudi, teško bi bilo namjerno osmisliti učinkovitiji model. Bez privatnog smještaja mnoga mala mjesta ne bi imala turizam Privatni smještaj odgovara i geografiji Hrvatske. Hrvatska ima razvedenu obalu, više od tisuću otoka, stotine sela i malih mjesta koja nikada neće moći podržavati veliki hotel. Mnoga od njih to ne bi trebala ni pokušavati. Hotelu su potrebni određena veličina, velik broj zaposlenih, prometna povezanost i tržište koje može osigurati dovoljan broj gostiju. Kamenoj kući s četiri sobe potrebna je prije svega obitelj koja će se o njoj brinuti i dočekivati goste. U velikom dijelu zemlje privatni smještaj jedini je oblik turizma koji realno može postojati. Zahvaljujući njemu gost može odsjesti u selu s dvjestotinjak stanovnika, a obitelj koja ondje živi može tijekom ljeta zaraditi prihod koji joj omogućuje da u tom mjestu ostane i tijekom zime. Tko želi da mala mjesta na obali i otocima ostanu naseljena, teško može istodobno biti protiv toga da se sobe i apartmani u njima iznajmljuju.

Turisti u Dalmaciji Izvor: Cropix / Autor: Bozo Radic







+26 Turisti u Dalmaciji Izvor: Cropix / Autor: Bozo Radic

Sustav bez jedne točke sloma Pejović navodi i izrazito pragmatičnu prednost takvog modela. Industrija raspoređena među stotinama tisuća obitelji nema jednu točku na kojoj se cijeli sustav može urušiti. Hotelska kompanija može biti prezadužena, loše vođena, prodana ili upravljana iz velike udaljenosti. Kada takva kompanija zapadne u probleme, posljedice može osjetiti cijelo mjesto. Privatni smještaj ne može propasti na isti način. U lošoj godini njegova se aktivnost smanjuje, a u dobroj ponovno raste — kuću po kuću i obitelj po obitelj, bez sistemskog udara na čitavu destinaciju. Hrvatska je to već iskusila. Nakon rata devedesetih, kada su brojni hotelski sustavi bili pogođeni okupacijom, propadanjem i privatizacijom, među prvima su se turizmu vratile obitelji koje su prve hrabre goste ponovno primale u svoje kuće. Turizam se u mnogim mjestima obnavljao odozdo, od domaćinstava, godinama prije povratka ozbiljnijeg kapitala. Takav kapacitet državu nije stajao gotovo ništa. Nije zahtijevao velike subvencije, posebne poticajne programe niti kredite koji bi se poslije otpisivali. To se ne može reći za svaki primjer hotelske privatizacije u posljednjih tridesetak godina. U privatnom smještaju čovjek je dio proizvoda Pejović često ističe da je u turizmu čovjek zapravo dio proizvoda. Soba, bazen i pogled na more mogu se kopirati i financirati bilo gdje na Mediteranu. Ono što se ne može kopirati jest osoba koja gostu otvara vrata. U najboljem privatnom smještaju ta se ideja vidi u najčišćem obliku. Gost ne kupuje samo apartman. Kupuje odnos s domaćinom, kavu ili rakiju pri dolasku, preporuku restorana koju neće pronaći u vodiču i osjećaj da je došao nekome, a ne samo nekamo. Veliki hotelski lanci troše goleme iznose kako bi svoje zaposlenike naučili toplini i neposrednosti koju dobar domaćin na hrvatskoj obali često posjeduje gotovo prirodno. Primanje putnika u vlastite kuće ovdje nije nova pojava. Domaćini su ih primali još u doba Austro-Ugarske, a natpis 'sobe, Zimmer, rooms' stariji je od mnogih hotelskih kompanija koje danas posluju u Hrvatskoj.