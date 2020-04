Predsjednika Zorana Milanovića gotovo se i ne može vidjeti tijekom koronakrize. Zasad se, dojam je, pridržava obećanja iz predizborne kampanje da će premijeru Andreju Plenkoviću biti najbolji prijatelj. Njegov jučerašnji medijski istup za tportal analizira politolog Pero Maldini

U dugom intervjuu koji je dao N1 televiziji u četvrtak uglavnom je podržao mjere kojima se Vlada i Nacionalni stožer civilne zaštite bore protiv širenja pandemije koronavirusa, uz tek manje zamjerke.

Pero Maldini podsjeća na to da je početak obavljanja predsjedničke dužnosti koincidirao s epidemijom koronavirusa, koja je zasjenila sve druge, pa i političke teme, uključujući aktivnost predsjednika Republike. 'Uz to, djelokrug predsjednika je, s obzirom na ustavne ingerencije, prilično ograničen i u normalnim uvjetima. Tako je predsjednik Milanović u ovom kratkom razdoblju imao dva posjeta inozemstvu, obilježavanje godišnjica iz Domovinskog rata te posjet pripadnicima HRM-a, uz nekoliko kratkih komentara vezanih uz potres i epidemiju', kaže Maldini, dodajući da u ovim uvjetima nije bilo ni prilike, a ni potrebe za intervencijom predsjednika, utoliko više što izvršna vlast i Krizni stožer dobro rade svoj posao, pa to ne bi bilo ni primjereno.