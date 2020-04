Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javnog zdravstvo (HZJZ), kazao je da je napravljena draft verzija uputa za povratak u vrtiće i škole, kao i za državnu maturu. Međutim odluka o tome hoće li djeca ići u školu nije na epidemiolozima, nego na resornom Ministarstvu znanosti i obrazovanja. 'Napravili smo epidemiološke okvire za odvijanje nastave. Ta draft verzija još treba proći komunikaciju s Ministarstvom i nakon toga ćemo moći reći više', kazao je Capak za N1

Postoji li razlog za zabrinutost nakon što su se zarazila djeca u Engleskoj? Capak je na to pitanje odgovorio da djeca puno lakše prebolijevaju bolest i teže obolijevaju; njihovi simptomi blaži su nego kod odraslih.

'Preporučili smo, vrlo smo široko komunicirali s ljudima. Tražili smo od svih organizatora javnog prijevoza da stave natpis na ulazu u vozila da se preporučuje nošenje maski i očekujemo da će građani prihvatiti preporuku. Moguće je da se unese obveza, a u tom slučaju to može biti dodatna komplikacija. Ako bude potrebno, krizni stožer može tražiti da to bude obvezno', kazao je Capak.

'Duboko vjerujem da će se iduće sezone sve moći vratiti na staro i moći ćemo na godišnje odmore kao što smo to prije mogli', kazao je Capak.

'Nitko ne bukira ljetovanje, ali postojat će mogućnost da nam dođu auto turisti te bi mogli popuniti ovu turističku sezonu, ali to ovisi i o situaciji u njihovim zemljama. Serološki test pokazuje prisutnost antitijela, što ne znači da osoba nije zarazna i da ne može ponovno oboljeti - tu bih preporučio oprez', kazao je Capak, dodajući da godišnji odmor treba biti opuštajući u pravom smislu riječi, a ne uz mjere zaštite.

Po pitanju turističke sezone i eventualne 'Covid-putovnice', kazao je da Hrvatska s obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju i na to da dolazi ljeto ima brojne komparativne prednosti u odnosu na konkurenciju.

'Mislim da organizatori na otvorenom mogu organizirati okupljanja, ali u ovom trenutku to nitko ne zna. Idemo u fazama, a jedan od ključnih faktora prijenosa socijalni je kontakt koji svakako treba izbjeći dokle god virus kola u populaciji.'

Capak to nikome ne bi preporučio do srpnja, a nakon toga može se razgovarati.

Koncertna sezona - koliko je izgledno da se do 1. srpnja dopuste okupljanja na otvorenom?

Normalno je da stručnjaci smatraju da će se na jesen pojaviti drugi val. Za to postoje i neke pretpostavke: da virus ne nestane, ne mutira i da nismo stekli kolektivni imunitet, kazao je Capak.

Dobro je da se na svim razinama pokušavaju razdvojiti generacije, kako to sad uvode u Istri. 'Pozdravljam to i jako me zanima kako će uspjeti. Na nacionalnoj razini možemo dati takvu preporuku, ali nisam siguran da može uspjeti', rekao je Capak.

'Ako trebamo oprezno i u fazama, onda smo prvo pustili ono što najviše treba gospodarstvu. Veći rizik razmatrat ćemo kad za to dođe vrijeme', kazao je Capak, dodajući da su u Stožeru razgovarali o drive-in kinu. 'Vrlo smo pozitivni oko toga. Epidemiolozi neka kažu svoje. Tko god ima inovativnu ideju, Stožer će uvijek to pustiti', rekao je Capak.

Kako ga ljudi prihvaćaju? Njemački virolog Kristijan Drosten, primjerice, prima prijetnje smrću jer 'koči gospodarstvo'.

'Prijetnje smrću nemam, ali dobio sam puno neugodnih mailova o tome da teroriziram narod, da sam Hitler moderne današnjice. Jučer sam prošetao gradom pet minuta i ljudi su me srdačno pozdravljali', rekao je Capak.

Ima li on političkih ambicija?

'Ne, imam 36 godina iskustva na području epidemiologije i zdravstvene ekologije. Želim nastaviti svoju karijeru do, nadam se, sretnog završetka i odlaska u mirovinu. Ne očekujte me na listi HDZ-a, ovdje sam postavljen kao stručnjak', rekao je.

Odbacuje komentare da se Stožer pretvorio u predizborni. 'Nemam komunikološko iskustvo. Krenuli smo u to. Vladin smo stožer i moramo komunicirati s Vladom, a ministar Božinović tu je spona. Svoj zadatak moramo izvršiti do kraja. Da nema koronavirusa, ne biste me vidjeli na televiziji. Povremeno imamo nešto za objavu za zaštitu zdravlja, ali ovo je izvanredna situacija', rekao je Capak, dodajući da misli da je malo previše medijske pažnje na koronavirusu.

'Dokle god postoji interes javnosti, da želite da vam nešto kažem, ja to ne mogu odbiti. Nisam zbog toga previše sretan, počinjem u 7 ujutro, a završavam u 23 navečer. Ali situacija tako zahtijeva, a mi radimo najbolje što možemo. O datumu izbora odlučivat će politika, a mi možemo samo dati okvir', ponovio je Capak.

'Kad bi se ovo ponovilo i sljedeće godine, s ovim iskustvom vjerujem da bismo puno ranije napravili karantenske mjere i imali još manje oboljelih i mrtvih. Ali nismo mogli znati, takvi su međunarodni uvjeti bili postavljeni', rekao je Capak.

Zabrana rada nedjeljom - je li to na mala vrata, bez prethodne zakonske procedure?

'Kad smo diskutirali o tome hoćemo li produžiti radno vrijeme u dvije smjene, jer ljudi objektivno ne mogu nabaviti sve što im treba, donijeli smo epidemiološki okvir zbog kojeg također imamo puno kritika. Produžili smo radno vrijeme svakog dana, a sad se raspravlja o nedjelji. Ispalo je da se najviše kupuje nedjeljom. Moje osobno iskustvo kaže da ja ne idem baš nedjeljom u dućan, a ako i idem, nema baš toliko ljudi. S obzirom na to da smo produžili radno vrijeme, mislili smo da će se ljudi opskrbiti u tih šest dana do 21 sat. Htjeli smo ograničiti mobilnost, nije to nikakva politika ili politikanstvo', rekao je Capak.