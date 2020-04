Guverner Oklahome pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da pandemiju koronavirusa proglasi "Božjim djelom", što bi pomoglo saveznim državama proizvođačima nafte čija je cijena prošlog tjedna prvi puta pala ispod nula dolara

Proizvodnja nafte u Sjedinjenim Državama je krajem prošle godine dostigla rekordnih 13 milijuna barela dnevno, no pandemija je globalnu potrošnju te sirovine smanjila za 20 do 30 posto, odnosno do 30 milijuna barela dnevno.

Cijena ispod nule odnosi se na ugovorene kupoprodaje te sirovine za buduće isporuke i plaćanja, za razliku od cijena koje se postižu za isporuku koja se odmah pokreće.

Do takvih cijena je ovom slučaju došlo stoga što je trošak skladištenja proizvođačima bio viši od vrijednosti očekivanih budućih isporuka.