Pričao da mu majka nije dobila inkluzivni dodatak, sad je suspendiran u Stranci umirovljenika

Beširović se 29. siječnja očitovao isprikom, koju je Stranka umirovljenika objavila u cijelosti. U njoj se ispričao zbog medijskih istupa od 25. siječnja, navodeći da je odgovoran za iznošenje nepotpunih činjenica.

Riječ je o istupima vezanim uz isplatu inkluzivnog dodatka, koje je demantirala ravnateljica Hrvatski zavod za socijalni rad Tatjana Štritof.

Kako se navodi u priopćenju, Beširović do završetka postupka više ne smije javno istupati u ime Stranke umirovljenika. Razlog su, ističe se, politička šteta nanesena stranci zbog netočnih javnih izjava vezanih uz privatni slučaj, a koje su službeno demantirane.

‘Ispričavam se javnosti i Stranci umirovljenika zbog medijskih istupa u vezi inkluzivnog dodatka za moju majku, odnosno zbog moje odgovornosti za objavu nepotpunih činjenica’, naveo je Beširović.

Priznao je i da nije pravovremeno reagirao nakon što je shvatio da su u javnost dospjele netočne informacije, niti je o tome obavijestio stranku.

‘Ispada da je moj istup u cijelosti lažan i pretenciozan’, stoji u isprici, uz napomenu da su argumenti Hrvatskog zavoda za socijalni rad neosporni.

Tvrdnje o zakinutim isplatama i pojašnjenje

U nastavku isprike Beširović ipak navodi kako je novinarima želio ukazati na širi problem kašnjenja isplata, a ne na vlastiti slučaj.

‘Novinarima sam jasno rekao da se radi o neisplati samo jednog dijela, za razdoblje od 1. siječnja 2024. do podnošenja zahtjeva u svibnju iste godine. Majci su uskraćena četiri mjesečna inkluzivna dodatka’, naveo je, dodajući da mu je namjera bila upozoriti na činjenicu da su, kako tvrdi, brojni građani zakinuti zbog tromosti sustava.

Predsjednik stranke: Riječ je o privatnoj stvari s neistinitim sadržajem

Predsjednik Stranke umirovljenika Lazar Grujić zahvalio je Beširoviću na, kako je naveo, preuzetoj odgovornosti, ali je ujedno pojasnio razloge suspenzije.

Istaknuo je da županijske organizacije imaju slobodu javnog istupanja o političkim temama važnima za svoje sredine, ali uz prethodne konzultacije s vodstvom stranke. U ovom slučaju, naglašava, nije bilo riječ o političkom pitanju, već o privatnoj stvari s neistinitim sadržajem.

‘Takvi istupi mogu imati štetne političke posljedice za stranku, zbog čega se ograđujem od spornog sadržaja i pozivam na statutarno pravo suspendiranja člana i pokretanja disciplinskog postupka’, poručio je Grujić.