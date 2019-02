Priča o zelenom simbolu Splita prepuna je bizarnosti: Odgovaramo na 12 ključnih pitanja o devastaciji Marjana

Splitsko Gradsko vijeće u petak će održati izvanrednu tematsku sjednicu posvećenu alarmantnom stanju Marjana, park-šume i jednog od glavnih gradskih simbola kojemu prijeti doslovno nestajanje. Nametnik mediteranski potkornjak po najnovijim procjenama zahvatio je oko 20 tisuća stabala i zbog njega će morati biti posječena najmanje trećina šume, no to nije sve: ako se posao ne obavi u idućih mjesec dana, realna je opasnost da se kompletna površina Marjana doslovno osuši i nestane. Istodobno traju i političke bitke oko ovog problema, a tportal donosi ključna pitanja i odgovore

1. Čiji je Marjan uopće?

Vjerovali ili ne, u ovom trenutku to nije do kraja jasno. Velik dio zemljišta originalno je bio u vlasništvu građana, koji su ga prije stotinu i više godina darovali svojoj komuni kako bi se oformila park-šuma. Početak devedesetih dočekao je u statusu 'općenarodnog dobra', na drugi dio je bio upisan Grad Split, a treći dio - osobito na atraktivnim južnim padinama - još uvijek predstavlja privatno vlasništvo.

Prije nekoliko godina nevladina udruga Društvo Marjan javno je zahtijevala da se ispoštuje Zakon o šumama, koji poznaje samo kategorije državne i privatne šume, te da se sve čestice na Marjanu upišu kao vlasništvo države. Državno odvjetništvo pokrenulo je taj proces, no gradonačelnik Andro Krstulović Opara odbio je izdati tabularnu ispravu i dopustiti knjiženje. Umjesto toga inicirao je izmjene zakona kojom bi se uvela i kategorija lokalnih šuma, no unatoč obećanju iz Vlade, na koncu nije uspio: stvoren je hibrid kojim Grad Split Marjanom može upravljati, no službeno ne može biti doista njegov.