Gomila policije, 'svetosavska ideologija' i 'Tito vampir': Koliko ljudi je bilo u Splitu i kakve su poruke poslali?

Prosvjed je protekao bez incidenata, a osiguravale su ga jake policijske snage koje su bile svuda po gradu. Prosvjednici su isticali hrvatske zastave, neke od njih s prvim bijelim poljem, a pripadnici postrojbe HOS isticali su i zastave svoje postrojbe na kojima piše 'Za dom spremni' - u skladu s famoznim 'dvostrukim konotacijama' tog pozdrava oduzimanja zastava i sličnih operacija nije bilo. Dakako, niti prekida pjesme 'Čavoglave' s povikom 'Za dom spremni', kojom je završen skup.

U publici su zato viđeni i neki neobični transparenti poput 'Stop srpskom svetu', a ponajveću pozornost privukao je stanoviti gospodin iz Kaštela koji je, kako je rekao, došao podržati Torcidu s majicom na kojoj je pisalo 'Tito, vampir nad Hrvatima'.

Najistaknutiji govornici bili su Marko Rogić , koji se okupljenima obratio u ime koordinacije braniteljskih udruga Splitsko-dalmatinske županije, te Stipe Lekić , koji se obratio u ime Torcide i svojim pozivom za puštanje 'naše braće' dobio najjači pljesak. Rogić je prenio i poruku državnom odvjetniku Turudiću, od kojega je zatražio dosljednu primjenu članka 141. Ustava, a od gostiju iz Srbije preventivno ograđivanje od, kako je rekao, 'svetosavske ideologije i zločinačke Republike Srpske Krajine'.

S iznimkom bivše saborske zastupnice Karoline Vidović Krišto , na skupu nisu viđeni političari, a prisutni su se najradije fotografirali s notornim Markom Skejom , zapovjednikom 9. bojne HOS-a Rafael Boban, poznat po postrojavanju svoje bojne pod sloganom 'Za dom spremni' i prepoznatljivim brčićima.

Povod prosvjeda

Podsjetimo, incident u splitskoj četvrti Blatine dogodio se u ponedjeljak predvečer kada je skupina muškaraca odjevenih u crno, od kojih su neki bili i maskirani, upala u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape gdje je trebalo početi obilježavanje Dana srpske kulture. Unutra je bilo osam djevojaka i mladića članova KUD-a iz Novog Sada, te stariji ljudi, a nakon što su im muškarci rekli da napuste prostoriju to su i napravili, pa program tu večer nije održan.

Nakon što je policiji prijavljen incident, u srijedu su uhićena trojica, a sutradan još šestorica izgrednika. Riječ je o osobama starosti od 23 do 59 godina. Svima je dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio jednomjesečni istražni zatvor, zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Sumnjiče se zbog kaznenih djela nasilničkog ponašanja i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

Splitski incident osudili su brojni političari i stranke, na državnoj i lokalnoj razini.

Društvenim mrežama u subotu se dijeli i poziv na protuprosvjed „Obucimo Split u bilo“, građane se poziva da na balkone i prozore izvjese bijelu zastavu, plahtu ili maramu u znak mira prema svakom čovjeku. „Bila je boja mira. Boja svetog Duje. Boja čiste savjesti i originalnog Hajduka. Pokažimo da je Split grad koji zna voljeti. Ne dirajte mrtve da bi opravdali grijehe živih“, piše u Facebook objavi Megatroll Split.