'VULGARAN NACIONALIZAM'

Srpsko kulturno društvo o napadu u Zagrebu: Nećemo ustuknuti, nismo ni prije

I.H.

08.11.2025 u 12:18

Na otvaranju Dana srpske kulture u Zagrebu
Na otvaranju Dana srpske kulture u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: PIXSELL/PIXSELL
Bionic
Reading

O incidentu u Zagrebu u sklopu Dana srpske kulture oglasilo se Srpsko kulturno društvo Prosvjeta koje djeluje u Zagrebu, ustvrdivši da je riječ o 'najvulgarnijem nacionalizmu' te da vjeruju da većina njihovih članica i članova 'nije u šoku', ali da, kako kažu, 'neće ustuknuti'

U Zagrebu je u petak ispred Srpskog kulturnog centra uoči otvorenja izložbe 'Efemeris - legat Dejana Medakovića' skupina od pedesetak mladića odjevenih u crno s maskama na licima skandirala 'O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država'. I taj se događaj održavao u sklopu Dana srpske kuture, poput onoga u splitskom kotaru Blatine, gdje je skupina muškaraca u crnom upala na nastup kulturno-umjetničkih društava u sklopu spomenutog događaja.

Huligani na otvaranju Dana Srpske kulture u Zagrebu
  • Huligani na otvaranju Dana Srpske kulture u Zagrebu
  • Huligani na otvaranju Dana Srpske kulture u Zagrebu
  • Huligani na otvaranju Dana Srpske kulture u Zagrebu
  • Huligani na otvaranju Dana Srpske kulture u Zagrebu
  • Huligani na otvaranju Dana Srpske kulture u Zagrebu
Maskirani huligani skandirali fašističke pozdrave na otvaranju Dana srpske kulture u Zagrebu, stigla policija Izvor: Pixsell / Autor: PIXSELL/PIXSELL

O incidentu u Zagrebu sada se oglasilo i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta koje djeluje u Zagrebu, ustvrdivši da je riječ o 'najvulgarnijem nacionalizmu' te da vjeruju da većina njihovih članica i članova 'nije u šoku', ali da, kako kažu, 'neće ustuknuti'. 'I baš zato što se hoće ugušiti želju za okupljanjem i radošću, valja nam se okupljati i radovati skupa sa svim našim prijateljima iz drugih manjina i hrvatskog naroda', napisali su, među ostalim. Priopćenje s Facebooka prenosimo u cijelosti.

Poštovane članice i članovi,

sigurni smo da nemili događaji najvulgarnijeg nacionalizma u mnogima bude teška sjećanja. I sigurni smo da većina vas nije u šoku. I zato smo još sigurniji da uprkos razumljivom strahu i oprezu nećete ustuknuti, jer niste ni prije. Nije ni prvi, a nažalost ni posljednji put da se sila obija o leđa malog čovjeka, ali krajnji sud o toj sili i o tome ko je taj mali čovjek donosi on sam kako kroz pjesmu tako i kroz ples.

I baš zato što se hoće ugušiti želju za okupljanjem i radošću, valja nam se okupljati i radovati skupa sa svim našim prijateljima iz drugih manjina i hrvatskog naroda. Znamo mi da je lako pjevati kad nam se pjeva, ali valja pjevati i kad nam nije do pjesme. Zato pazimo jedni na druge i više i bolje nego prije, ne zaboravimo na one koji nam ne mogu doći sprečeni nekom mukom i vodimo računa da svojim ponašanjem dajemo primjer svima kako sunarodnjacima tako i sugrađanima i što je najvažnije našoj djeci, koja, za razliku od ove zloupotrebljene mladosti, nikoga ne mrze i svijetu oko sebe nude poštovanje i odgovornost. U duhu tih vrijednosti Zmajevim stihovima i fotografijom mjesta vječnog spokoja podsjećamo na našeg velikog Petra Preradovića u čijoj se ulici kanimo i u buduće okupljati tko god nas ispred ulaza čekao - prijatelj drag ili mladost regrutirana u mržnji.

“Mi smo jedno, nismo dvoje. Ko god rani Srba brata, ranio je i Hrvata, ko Hrvatu bol zasniva, taj i Srbe izaziva. Jedno tijelo jedan rad, jedna mis’o, jedan nad” Smrt fašizmu - sloboda narodu!, stoji u priopćenju zagrebačkog pododboar Srpskog kulturnog društva 'Prosvjeta'.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
REPORTAŽA U DVA DIJELA

REPORTAŽA U DVA DIJELA

Zagrebačke tržnice se raspadaju: 'Sve je ovo naopako. Naplaćuju nam 25 eura što nosimo svoje vage'
BEZ INCIDENTA I POLITIČARA

BEZ INCIDENTA I POLITIČARA

Gomila policije, 'svetosavska ideologija' i 'Tito vampir': Koliko ljudi je bilo u Splitu i kakve su poruke poslali?
'VULGARAN NACIONALIZAM'

'VULGARAN NACIONALIZAM'

Srpsko kulturno društvo o napadu u Zagrebu: Nećemo ustuknuti, nismo ni prije

najpopularnije

Još vijesti