Srpsko kulturno društvo o napadu u Zagrebu: Nećemo ustuknuti, nismo ni prije

U Zagrebu je u petak ispred Srpskog kulturnog centra uoči otvorenja izložbe 'Efemeris - legat Dejana Medakovića' skupina od pedesetak mladića odjevenih u crno s maskama na licima skandirala 'O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država'. I taj se događaj održavao u sklopu Dana srpske kuture, poput onoga u splitskom kotaru Blatine, gdje je skupina muškaraca u crnom upala na nastup kulturno-umjetničkih društava u sklopu spomenutog događaja.

O incidentu u Zagrebu sada se oglasilo i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta koje djeluje u Zagrebu, ustvrdivši da je riječ o 'najvulgarnijem nacionalizmu' te da vjeruju da većina njihovih članica i članova 'nije u šoku', ali da, kako kažu, 'neće ustuknuti'. 'I baš zato što se hoće ugušiti želju za okupljanjem i radošću, valja nam se okupljati i radovati skupa sa svim našim prijateljima iz drugih manjina i hrvatskog naroda', napisali su, među ostalim. Priopćenje s Facebooka prenosimo u cijelosti.

Poštovane članice i članovi,

sigurni smo da nemili događaji najvulgarnijeg nacionalizma u mnogima bude teška sjećanja. I sigurni smo da većina vas nije u šoku. I zato smo još sigurniji da uprkos razumljivom strahu i oprezu nećete ustuknuti, jer niste ni prije. Nije ni prvi, a nažalost ni posljednji put da se sila obija o leđa malog čovjeka, ali krajnji sud o toj sili i o tome ko je taj mali čovjek donosi on sam kako kroz pjesmu tako i kroz ples.