Njemačka klizi udesno, Europa pali alarm: Može li AfD ugroziti Europsku uniju?

U emisiji HTV-a Otvoreno analiziran je rast krajnje desnice u Europi, osobito izborni uspjeh AfD-a u njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhaltu. Gosti su raspravljali o posljedicama za Njemačku i Europsku uniju, odnosu tih stranaka prema Rusiji i Ukrajini te mogućim promjenama europske politike

O važnim temama su govorili eurozastupnici Davor Ivo Stier (HDZ) i Tonino Picula (SDP), politologinja Đana Luša s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu te Goran Bandov sa Sveučilišta u Zagrebu. Profesorica Đana Luša ocijenila je da je AfD nakon pobjede u Saskoj-Anhaltu zahvatila ‘savršena oluja’. Stranka je mobilizirala velik broj birača, osvojila 43,8 posto glasova i postala prva krajnje desna opcija koja je pobijedila na pokrajinskim izborima u Njemačkoj te bi mogla formirati tamošnju vladu. Uspjehu su, prema njezinu mišljenju, pridonijeli slabost vladajuće koalicije, povijesna nepopularnost kancelara Friedricha Merza, loše vođena kampanja i neuspješna komunikacija s građanima. AfD je istodobno imao atraktivnog kandidata srednje generacije koji je ublažio stranačku retoriku i porukama se približio široj populaciji.

'To više nisu samo protestni glasovi' Stranka je dobila većinu među biračima u dobi od 18 do 70 godina, a u prvi je plan stavila migracije, sigurnost, obrazovanje i gospodarstvo – pitanja na koja, smatra Luša, aktualna vlast nije ponudila odgovore. Rat u Ukrajini također je bio dio kampanje, a rezultat neće ostati bez posljedica premda je riječ o samo jednoj pokrajini. Luša upozorava da to više nisu samo protestni glasovi, nego znak poistovjećivanja birača s politikama AfD-a. Taj bi se zamah mogao prenijeti na druge pokrajine, ali i prisiliti etablirane stranke da promijene retoriku i politike.

Stier: Merz je neispunjenim obećanjima prepustio prostor AfD-u Davor Ivo Stier smatra da je kancelar Merz otvorio prostor AfD-u odustajanjem od dijela predizbornih obećanja, ponajprije u energetici i migracijskoj politici. Merz je najavljivao povratak nuklearnoj energiji, nakon odluke Angele Merkel o gašenju nuklearki, te reformu sustava azila. Nakon ulaska u koaliciju sa socijaldemokratima odustao je od tih planova, čime je AfD-u omogućio da se predstavi kao jedina stvarna alternativa. ‘S obzirom na to da nije ispunio ta očekivanja, prepustio je AfD-u narativ da kaže: “Evo, vidite, Merz je obećavao promjenu, ali on to nije ispunio, mi smo jedina alternativa za Njemačku”’, istaknuo je Stier. Ako želi sačuvati vlast i proeuropski smjer Njemačke, Merz bi, smatra Stier, morao pokazati da može provesti obećane promjene. Jedna od mogućnosti bila bi manjinska demokršćanska vlada bez AfD-a i SPD-a. Njemački kancelarski sustav otežava smjenu čelnika vlade, pa bi Merz mogao ostati na položaju i bez parlamentarne većine. Stier ipak priznaje da takav scenarij zasad nije najizgledniji: bio bi hrabar, ali i vrlo rizičan potez.

Picula: Merz je obećao prepoloviti AfD, a prepolovio svoju stranku Njemačke etablirane stranke odbijaju suradnju s AfD-om i zadržavaju takozvani zaštitni zid, no birači u Saskoj-Anhaltu poslali su drukčiju poruku. Tonino Picula upozorava da se rezultat u pokrajini s oko dva milijuna stanovnika ne smije svesti na izolirani izljev nezadovoljstva. Saska-Anhalt dugo ima nestabilno biračko tijelo i snažan osjećaj političke frustracije, ukorijenjen u posebnom istočnonjemačkom iskustvu. Jačanje sličnih opcija vidi kao globalni trend s različitim lokalnim oblicima, premda tek treba vidjeti je li doista riječ o povijesnom preokretu, kako tvrdi AfD. Izlaznost je premašila 70 posto, a dio birača ranije je podržavao CDU/CSU. ‘To je prije svega poraz kancelara Merza, koji je prije ovih izbora obećao da će prepoloviti AfD, a uspio je prepoloviti zapravo vlastitu stranku’, kazao je Picula. Rezultat, dodaje, nije posljedica samo odnosa prema migrantima. Birači su izrazili strah zbog gospodarske neizvjesnosti i nepovjerenje u sposobnost vladajućih stranaka da je kontroliraju. Ostaje, međutim, pitanje što bi AfD doista mogao ponuditi kada bi preuzeo vlast.