'Pretražili smo sve u Vladi, tvit nismo našli. Niti jazavce. Čak nema ni materijalnih dokaza da su ovdje ikad boravili'

Svađu između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića dobila je nešto drukčiji ton. U razgovoru za RTL Danas, premijer Plenković reagirao je s odmakom na Milanovićevu verbalnu paljbu, u kojoj je premijera usporedio s Ivom Sanaderom i Tomislavom Karamarkom, te govorio o 'jazavcima' koji mu asistiraju i misterioznim noćnim tvitovima iz Banskih dvora.

Kako vaš odnos može dalje funkcionirati?

"Znate što smo onda još provjeravali? Imali netko tko je završio školu Yutela, neku medijsku školu yutela. Išli smo u kadrovsku službu, verificirali sve kurikulumu i nema nikakvih podataka čak ni tragova da netko ima Yutelovu školu, a izgleda da čak ni te škole nije bilo."

Ironični ste sada...

"Ne, ja sam ozbiljan. Ja poštujem predsjednika i instituciju predsjednika. Kao odgovoran predsjednik Vlade išao sam provjeravati njegove navode, na kraju mi se čini da ga je možda netko od njegovih sugovornika dezinformirao, doveo ga u zabludu. Koji su razlozi da ga netko od njegovih sugovornika tako dezinformira i toliko dovede u zabludu, to bi on morao vidjeti. Jesu li oni bili pod utjecajem nečega, ja to ne znam."

Mislite da su oni zaslužni za to što je on rekao?

"Ja sam siguran da on sam od sebe ne bi tako nešto krivo kazao."

Glavna 'strelica' njegove kritike ide prema Nacionalnom stožeru za civilnu zaštitu i inzistira na parlamentarnom nadzoru Stožera, a u tome mu se pridružila i gotovo cijela oporba. Jeste li razmišljali da idete u takvom pravcu?

"Ne bih rekao da je to jedini element. On često, ničim izazvan, spominje članove obitelji drugih političara i sasvim nevezanog konteksta. I moram priznati da to učestalo spominjanje članova obitelji nikako ne mogu povezati s realnošću niti s nekakvim normalnim komunikacijama između političara niti njega kao jedne od institucija. To je jako važno. Nema ničeg osobnog, mi smo tu kao predsjednik Vlade i predsjednik Republike. Osobnog nema baš ničega. I baš zbog toga što moramo raditi ključnu distinkciju argumentima pa i u izričaju svakoga od nas, nećemo prihvatiti da je to nekakva 'igra u pješčaniku zaigranih političara u dječačkoj fazi'. To nije tako. Nema izjednačavanja, to mi je bitno. Vrlo važan detalj. Kad kažem da netko ne govori istinu, onda to kažem na temelju činjenica. Ne zato što to izmišljam. Za razliku od nekoga tko izmišlja."