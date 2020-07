Plenković obznanio: Boris Milošević bit će u Kninu na proslavi Oluje, Tomo Medved ide u Grubore

Premijer Andrej Plenković otkrio je nakon sastanka s predstavnicima Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) da će potpredsjednik Vlade Boris Milošević sudjelovati u proslavi Oluje 5. kolovoza u Kninu. 'Mislim da je to dobro i korisno, korisno prije svega za odnose u hrvatskom društvu, odnos prema srpskoj manjini u Hrvatskoj, prema recentnoj prošlosti. Sigurno će to biti doprinos u odnosima između Hrvatske i Srbije i snažna je poruka Hrvatske prema svim partnerima koji gledaju kako Hrvatska funkcionira danas', rekao je Plenković

Kometirajući posljednje istupe predsjednika Zorana Milanovića, kazao je da su pretražili sve u Vladi i nitko nije našao ni tvit ni jazavce u Banskim dvorima.

'Provjeravali smo i je li netko završio školu Yutela. Bili smo i u kadrovskoj službi, nema nikakvih podataka čak ni tragova da netko ima Yutelovu školu, a izgleda da čak ni te škole nije bilo", rekao je Plenković, kojemu se čini predsjednika netko od njegovih suradnika dovodi u zabludu.

'Siguran sam da on sam od sebe ne bi nikad takvo nešto kazao', rekao je Plenković.

Dodao je da Milanović učestalo i nevezano spominje članove obitelji dužnosnika.

'Nema ničeg osobnog, mi smo tu kao predsjednik Vlade i predsjednik Republike. Osobnog nema baš ničega. I baš zbog toga što moramo raditi ključnu distinkciju argumentima pa i u izričaju svakoga od nas, nećemo prihvatiti da je to nekakva 'igra u pješčaniku zaigranih političara u dječačkoj fazi'. To nije tako. Nema izjednačavanja, to mi je bitno. Vrlo važan detalj. Kad kažem da netko ne govori istinu, onda to kažem na temelju činjenica. Ne zato što to izmišljam. Za razliku od nekoga tko izmišlja', rekao je Plenković.