Preskakao je tramvaje i lomio se, no nije odustao; on je jedini hrvatski sudac za BMX!

Upoznao je svoje idole, kojima sada već i sudi. Osječki vozač BMX-a, 28-godišnji Igor Vukadinović, popularni Poky, jedini je ne samo u Hrvatskoj, nego i šire, sudac za BMX freestyle, disciplinu koja će zvanično biti predstavljena na ljetnoj Olimpijadi 2020. Biciklom je do sada preskočio tramvaj, ali i skočio uvis na popularnom pješačkom mostu u gradu na Dravi. U džepu mu je pozivnica za suđenje na ovogodišnjim Olimpijskim igrama mladih u Argentini. U razgovoru za tportal otkriva kako je sve počelo, koliko je opasan ovaj ekstremni sport, ali i što bi preporučio roditeljima čija djeca odluče voziti BMX

'Išao sam s prijateljima na kupanje kada sam začuo neke zvukove iz obližnjeg šumarka kraj kupališta u Osijeku . Održavao se u to vrijeme jedan od prvih Pannonian Challangea, natjecanja u ekstremnim sportovima. Ugledao sam vozača koji je radio salto unatrag. Nešto me stisnulo u želucu, ali sam znao - to je to!', prisjeća se samog početka za tportal profesionalni vozač BMX-a i jedini sudac za BMX freestyle u Hrvatskoj, 28-godišnji Osječanin Igor Vukadinović, popularni Poky .

Uz treninge, dodaje, dobar vozač BMX-a mora imati 'mrvicu ludila' u sebi, a u sudačkim vodama završio je slučajno, prije četiri godine. Kumovao je tome još jedan u nizu prijeloma.

'Slomio sam nogu tjedan dana prije Pannoniana, a kako bi me nekako iskoristili, pitali su me hoću li suditi. Nekako mi je to leglo, snašao sam se. Kada se prije dvije godine u Osijeku održavalo svjetsko FIS prvenstveno, htjeli su imati suce iz Hrvatske, pa su me pitali bih li sudio. I tako je počelo. Bili su zadovoljni time kako sam sve odradio i pozvali me na svoje daljnje stopove. Sudio sam tako u Kini, Japanu, Kanadi i Saudijskoj Arabiji', nabraja Poky, kojemu je prije nekoliko dana stigla i pozivnica za suđenje na ovogodišnjim Olimpijskim igrama mladih u Argentini kao uvertira za ljetne Olimpijske igre 2020., na kojima će BMX biti i zvanično predstavljen kao disciplina.

'Nisam mogao vjerovati. Prvo sam ugasio mobitel i upalio ga. Pogledao. Kad, stvarno... Stigao mi je poziv! Naravno da sam potvrdio dolazak. Ovo je sada highlight suđenja za BMX. Počašćen sam time i jedva čekam', uzbuđen je ovaj Osječanin, a u Argentini će biti jedan od svega tri suca za BMX iz cijelog svijeta te će s njima gledati i ocjenjivati trikove, njihovu težinu izvođenja, visine, to kako vozač doskače i odskače, brzinu vožnje po skate parku...

Sve će to zapisivati i na kraju izbaciti konačne ocjene. A što će on posebno gledati, pitamo ga.

'Volim kada vozači rade drugačije trikove od drugih', odgovara tportalu ovaj sudac za BMX, napominjući da se nove generacije vozača okreću u zraku po tri i više krugova, a istovremeno vrte upravljač bicikla.