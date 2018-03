Spektakl BMX-a u Osijeku; najbogatije izdanje dosad, dolaze i budući olimpijci

Ukupno 19. po redu Pannonian Challenge, najveći festival urbanih sportova u ovom dijelu Europe predstavio je ovogodišnji program. Ljubitelji ekstremno dobre zabave ove će godine moći uživati u vratolomijama BMX, skate i roller vozača u najranijem periodu do sada, od 28. svibnja do 2. lipnja, no iako je termin raniji nego ikada, ono što sa sigurnosti možemo obećati je odlična zabava i mnoštvo komaraca, koji su s godinama postali i zaštitni znak Pannonian Challengea

Ove godine na festivalu će biti preko 300 vrhunskih sportaša iz cijelog svijeta, a zanimljivost je i da je BMX i skate kao sport uvršten na listu Olimpijskih sportova, tako da ćemo ove godine u Osijeku moći pratiti i bodriti buduće olimpijce. Na zadovoljstvo posjetitelja ulaz na sportski dio je besplatan. Za zabavu na glazbenom dijelu festivala pobrinut će se Psihomodo Pop, Urban & 4, M.O.R.T. i brojni drugi koji će kao i prošlih godina zagrijavati atmosferu do ranih jutarnjih sati. Odličnu glazbenu atmosferu već tradicionalno garantira otvorenje u dvorištu Kazamata, koje iz godine u godinu dovodi sve veći broj zaljubljenika u urbane sportove i glazbu. Uz mnoštvo vrhunskih sportaša i glazbenika, Pannonian Challenge ove će godine po prvi puta okupiti i stručnjake iz područja event menadžmenta.