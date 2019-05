Čišćenju lažnih diploma u školama krivo se pristupilo, ali ne treba stati na 'sitnim ribama'

Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu - Preporod izjavio je u četvrtak kako je najvažnije da se, kao i u školama, vezano za lažne diplome, čišćenje 'žita od kukolja' nastavi u državnim službama i javnim poduzećima, lokalnoj vlasti, ministarstvima i Saboru

Nije sporno što se radi nego kako se radi

Podsjetio je da je Sindikat Preporod 'unatrag tri mjeseca, od trenutka kad je počela kampanja kojom se nastoji eliminirati iz odgojno-obrazovnog procesa one čije svjedodžbe ili diplome nisu vjerodostojne, višekratno upozoravao kako nije sporno to što se radi, već kako se to radi'.

Dodao je da je Sindikat Preporod isticao kako u školama ima i većih problema vezanih uz zapošljavanje, te ocijenio da je 'posljedica kampanje koju je pokrenula ministrica Blaženka Divjak svakako i samovoljno napuštanje škole dijela onih koji su u školama radili s neautentičnim ispravama'.

Stipić pak smatra da se 'otkazi na posao u školi uglavnom daju radi nezadovoljstva materijalnim statusom ili pronalaska bolje plaćenog radnog mjesta u Hrvatskoj ili u inozemstvu'.

Također je ocijenio da se, 'nakon što je prvo najavljeno, potom i počelo preispitivanje diploma, a osobito nakon što se vidjelo da provjera daje i prve rezultate, utemeljeno može sumnjati kako je dio onih s nevjerodostojnim diplomama samovoljno napustio posao u školi na što ukazuju i javno objavljeni primjeri iz pojedinih škola'.

'Nitko razuman ne može tvrditi ni da su svi koji su dali otkaz sporni, dapače, većina sigurno nije, kao što niti nitko razuman ne može tvrditi da među onima koji su samovoljno napustili posao u školi nema i onih s krivotvorinama', dodao je,

Koliko je pak jednih, a koliko drugih, teško ćemo ikada saznati jer se cijelom poslu krivo pristupilo, zaključio je predsjednik Sindikata Preporod.