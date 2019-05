Divjak: Ako netko ima podatak da nastavnici odlaze zbog lažnih diploma, mora to prijaviti

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak rekla je da ne želi spekulirati je li velik broj odlazaka nastavnika iz škola u ovoj godini povezan s otkrivanjem niza lažnih diploma, no ističe da svi koji znaju da su razlog za to nevažeće diplome, to moraju i prijaviti

Divjak kaže kako je istina da je skok u odnosu na prošlu godinu dramatičan, no smatra da tim podacima uvijek treba pristupiti s dozom opreza. 'Svatko treba preuzeti svoj dio odgovornosti, ako ravnatelj škole sumnja, mora to prijaviti, kao i ako se vrati informacija da su diplome koje su poslane na provjeru nevjerodostojne', rekla je.