Preokret: Ruskinje se javno požalile, Hrvatska im ipak izdala vizu za nastup u Zagrebu

Nakon što je hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova odbilo izdati vize dijelu ruskih gimnastičara koji su trebali nastupiti na Europskom prvenstvu u gimnastici u Zagrebu, za neke članove ruske delegacije odluka je ipak promijenjena
Ruske gimnastičarke Angelina Meljnikova i Anna Kalmikova dobile su hrvatske vize nakon dodatnog razmatranja njihovih zahtjeva i intervencije Europske gimnastičke federacije. Time im je omogućen dolazak na Europsko prvenstvo koje 13. kolovoza počinje u Zagrebu.
„Nakon dodatnih razmatranja danas su ipak dobile vize“, rekao je Mario Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičarskog saveza za RTL.
Posebnu pozornost izazvao je slučaj Angeline Meljnikove, jedne od najpoznatijih ruskih gimnastičarki, osvajačice svjetskih i olimpijskih odličja. Meljnikova se nakon prvotne odluke javno požalila zbog toga što joj Hrvatska nije izdala vizu.
U međuvremenu su hrvatske vize odobrene za još nekoliko članova ruske delegacije, među kojima su Lejla Vasiljeva i Aleksej Usačov.
Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova poručili su da se zahtjevi za izdavanje viza razmatraju pojedinačno. Hrvatska od početka ruske invazije na Ukrajinu pri njihovu izdavanju primjenjuje pravila i preporuke donesene na razini Europske unije.
No, neće svi ruski sportaši kojima je bio planiran dolazak dobiti priliku nastupiti u Zagrebu.
Listunovoj nije odobrena viza
Među onima kojima hrvatska viza nije odobrena je olimpijska pobjednica Viktorija Listunova. Ruska gimnastičarka ranije se pojavljivala na javnim događajima povezanima s podrškom ruskoj invaziji na Ukrajinu, uključujući skupove na kojima je isticano slovo „Z“, simbol koji se široko koristi kao znak potpore ruskoj vojnoj agresiji. Zbog takvih istupa u ukrajinskoj javnosti nailazila je na oštre kritike.
Vize nisu dobili ni Sergej Najdin i Evgenij Kisel, koje se povezuje s ruskom Nacionalnom gardom.
Ruski gimnastičari kojima je dopušten dolazak u Hrvatsku neće nastupati pod ruskom zastavom ni državnim obilježjima. Predsjednik Hrvatskog gimnastičarskog saveza Mario Možnik potvrdio je da će se natjecati kao neutralni sportaši.
O cijelom slučaju govorili su i hrvatski gimnastičari Tin Srbić i Filip Ude. Obojica su kazala da osobno ne poznaju ruske gimnastičare čija su se imena našla u središtu prijepora oko izdavanja hrvatskih viza.
Pitanje nastupa ruskih sportaša na međunarodnim natjecanjima otvoreno je još od početka ruske invazije na Ukrajinu. Dio međunarodnih sportskih federacija postupno im je omogućio povratak na natjecanja, ali pod neutralnim statusom i uz ograničenja koja se, među ostalim, odnose na javno iskazivanje potpore ratu te povezanost s ruskim vojnim i sigurnosnim strukturama.