Preokret: Ruskinje se javno požalile, Hrvatska im ipak izdala vizu za nastup u Zagrebu

Nakon što je hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova odbilo izdati vize dijelu ruskih gimnastičara koji su trebali nastupiti na Europskom prvenstvu u gimnastici u Zagrebu, za neke članove ruske delegacije odluka je ipak promijenjena

Ruske gimnastičarke Angelina Meljnikova i Anna Kalmikova dobile su hrvatske vize nakon dodatnog razmatranja njihovih zahtjeva i intervencije Europske gimnastičke federacije. Time im je omogućen dolazak na Europsko prvenstvo koje 13. kolovoza počinje u Zagrebu.

„Nakon dodatnih razmatranja danas su ipak dobile vize“, rekao je Mario Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičarskog saveza za RTL. Posebnu pozornost izazvao je slučaj Angeline Meljnikove, jedne od najpoznatijih ruskih gimnastičarki, osvajačice svjetskih i olimpijskih odličja. Meljnikova se nakon prvotne odluke javno požalila zbog toga što joj Hrvatska nije izdala vizu.

U međuvremenu su hrvatske vize odobrene za još nekoliko članova ruske delegacije, među kojima su Lejla Vasiljeva i Aleksej Usačov. Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova poručili su da se zahtjevi za izdavanje viza razmatraju pojedinačno. Hrvatska od početka ruske invazije na Ukrajinu pri njihovu izdavanju primjenjuje pravila i preporuke donesene na razini Europske unije. No, neće svi ruski sportaši kojima je bio planiran dolazak dobiti priliku nastupiti u Zagrebu.

Russian Viktoria Listunova has been included in the list of participants of the European Artistic Gymnastics Championships



In 2022, Listunova with “Z” on her clothes took part in a propaganda meeting in support of Russian aggression against Ukraine together with Putin. pic.twitter.com/iEqggkl54h — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) July 16, 2026