Preminuo Zvonimir Šeparović

U 94. godini u Zagrebu u nedjelju preminuo je Zvonimir Šeparović - političar, pravnik i bivši ministar

Utemeljitelj je Jugoslavenskog viktimološkog društva 1985. Rektor Sveučilišta u Zagrebu bio je od 1989. do 1991. Nakon demokratskih promjena 1990. utemeljio je Hrvatsko viktimološko (žrtvoslovno) društvo. Kao nestranačka osoba postao je ministar vanjskih poslova u vladi Franje Gregurića 1991 godine. U pogledu vanjske politike nije se slagao s predsjednikom Franjom Tuđmanom . Slijedeće, 1992. imenovan je za stalnog predstavnika Hrvatske pri Ujedinjenim narodima.

Kasnije je postao član HDZ-a i Središnjeg odbora te stranke. Ministar pravosuđa bio je od 15. travnja 1999. do 27. siječnja 2000. godine. Tijekom tog mandata podnio je hrvatsku tužbu protiv SR Jugoslavije za genocid pred Međunarodnim sudom u Haagu.

Na predsjedničkim izborima 2000. godine kandidirao se za predsjednika. Završio je kao posljednji.

Član je većeg broja međunarodnih organizacija među kojima American Society od Criminology, American Society od Law and medicine, World Society od Law and Medicine te International Assotiation of Penal Law. U braku s prvom suprugom Inge Perko Šeparović ima dvoje djece. Kćer Dušku, doktoricu biologije, koja radi u SAD-u pri institutu koji se bavi istraživanjem lijeka protiv AIDS-a i sina Boruta, redatelja avangardnog teatra „Montažstroj“. U drugom braku je bio s novinarkom Hrvatske televizije Brankom Šeparović.