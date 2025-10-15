u 81. godini

Preminuo Raila Odinga, čovjek koji je oblikovao kenijsku politiku

I.V./Hina

15.10.2025 u 20:48

Raila Odinga
Raila Odinga Izvor: EPA / Autor: Daniel Irungu
Bionic
Reading

Kenijski oporbeni vođa Raila Odinga, koji je mnogo vremena proveo u zatvoru zbog borbe protiv jednostranačke autokracije i pet se puta neuspješno kandidirao za predsjednika države, umro je u srijedu u Indiji u dobi od 80 godina

Liječio se u inozemstvu, a umro je od zastoja srca, po bolnici u gradu Kochiju gdje je umro.

Odinga je desetljećima bio u srcu kenijske politike, sklapajući saveze s bivšim neprijateljima, obnašajući dužnost premijera jedan mandat i inspirirajući cijeloga života svoje pristaše iz svoje baze u zapadnoj Keniji i u Nairobiju.

Zbog svojeg umijeća da surađuje sa suparnicima dobio je nadimak "Agwambo" (Tajanstveni) na jeziku luo.

Pristaše su ga zvale Baba (otac na svahiliju), odbijajući mu okrenuti leđa čak i kada je bio optužen da koristi etničke podjele za politički probitak ili da je sklapao dogovore s protivnicima radi osobne moći.

Nakon objave vijesti da je umro, stotine njegovih pristaša iz sirotinjske četvrti Nairobija Kibere uputile su se u procesiji do njegove obiteljske kuće u bogatoj četvrti Karen. Mnoštvo se okupilo i u gradovima Kisumuu i Eldoretu gdje je bio popularan.

Njegovo nasljeđe kao prodemokratskog aktivista pridonijelo je usvajanju dviju najvažnijih reformi u zemlji - višestranačke demokracije 1991. i novog ustava 2010.

Odinga je predvodio prosvjede nakon spornih izbora 2007. kada je zemlja utonula u najozbiljnije političke nasilje od proglašenja neovisnosti. Gotovo 1300 ljudi poginulo je, a stotine tisuća raseljene su u borbama između njegova plemena Luo i Kikuja tadašnjeg predsjednika Mwai Kibakija, najveće i najbogatije skupine. Nasilje je izbilo i nakon izbora 2017.

Odinga je bio sin Oginge Odinge, prvog kenijskog potpredsjednika pod predsjednikom Jomom Kenyattom, borcem za neovisnost zemlje.

U zatvoru je prvi put završio 1982. nakon pokušaja državnog udara protiv predsjednika Daniela Arap Moija, čija je vlada okrutno progonila svoje protivnike. U zatvoru je proveo devet godina, od čega šest u samici. Rekao je da mu je to bila dobra škola. "Naučite razmišljati", rekao je za Reuters 2007. "Naučite se toleranciji, opraštanju, osobito svojim protivnicima."

Premijerom je postao 2008. u vladi nacionalnog jedinstva koju je vodio njegov bivši neprijatelj Kibaki, u sklopu dogovora o okončanju krvoprolića.

Kenijski predsjednik William Ruto proglasio je zbog njegove smrti sedam dana žalosti. Državni pogreb biti će održan u petak.

"Zagovarao je reforme koje su nam podarile prava i slobode koje danas cijenimo, borio se za potlačene. Njegovo uvjerenje inspiriralo je generacije, a njegova vizija oblikovala je našu povijest", rekao je Ruto u obraćanju naciji.

Mnogobrojni izrazi sućuti pristigli su iz inozemstva, osobito afričkih zemalja gdje je bio jako dobro poznat.

"H.E. Raila Odinga bio je velikan kenijskog političkog života i neumoran borac za demokraciju, dobro vladanje i razvoj fokusiran na ljude", rekao je predsjednik Komisije Afričke unije Mahmud Ali Jusuf.

tportal
Procurio dokument: EU se mora pripremiti za rat s Rusijom do 2030.
Trump: Dovoljna je jedna moja riječ i Izrael nastavlja s napadima
Hamas vratio još dva tijela talaca: 'Ne možemo pronaći ostala'

