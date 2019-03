Predsjedništvo BiH traži od Hrvatske da ne gradi odlagalište na Trgovskoj gori

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u petak je odlučilo zatražiti od vlasti Hrvatske da odustanu od najavljene uspostave lokacije za skladištenje radioaktivnog i nuklearnog otpada na području Trgovske gore, uz najavu kako će taj problem internacionalizirati s ciljem zaštite interesa BiH.

Predsjedništvo je istodobno zadužilo ministarstvo vanjskih poslova BiH da putem diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH informira zemlјe članice Europske unije i međunarodne organizacije koje se bave pitanjima zaštite životne sredine o ovom pitanju i stajalištima BiH.

Istaknuo je kako će Predsjedništvo BiH u sklopu svojih ovlasti u odnosu na ovo pitanje inzistirati na punoj zaštiti svih prava koja Bosni i Hercegovini pripadaju po pravilima i normama međunarodnog prava.

Lokacija Trgovske gore, odnosno bivše vojarne "Čerkezovac" koja se tamo nalazi, jedno je od mjesta koja su uzeta u obzir za eventualno odlaganje radioaktivnog otpada.

Hrvatska vlada je u studenom prošle godine donijela odluku o donošenju nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva do 2025., s pogledom do 2060. godine.Taj program osigurava provedbu Strategije u sklopu koje će se do 2025. uspostaviti Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, odnosno skladište na teritoriju Hrvatske do 2023. na lokaciji Trgovska gora te izgradnju skladišta za nisko i srednje radioaktivni otpad, koji se nalazi u nuklearki "Krško", a za koji Hrvatska ima obvezu zbrinjavanja najkasnije do 2058. godine.

Nacionalni program provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, koji je dostavljen Europskoj zajednici za nuklearnu energiju (EURATOM) koja treba provesti evaluaciju tog programa, a u BiH traže jamstva da on neće prouzročiti negativan utjecaj na BiH. Tražeći dodatna objašnjenja od Hrvatske vlasti BiH su se pozvale na činjenicu da su obje države ratificirale konvenciju Ekonomske komisije UN za Europu (UNECO) o dostupnosti informacija, sudjelovanju javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima koja se odnose na okoliš.

U bosanskohercegovačkim općinama uz granično područje koje gravitira rijeci Uni strahuju da bi radioaktivni otpad s Trgovske gore doveo do onečišćenja okoliša s obje strane granice te bi mogao prouzročiti posljedice opasne po zdravlje i život lokalnog stanovništva.