Predsjednik Palestine obratio se UN-u putem videoveze: 'Nećemo napustiti domovinu!'

Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas obratio se Općoj skupštini UN-a unaprijed snimljenom videoporukom jer mu Sjedinjene Države drugu godinu zaredom nisu odobrile vizu za dolazak u New York. Odluku je nazvao nezakonitom kaznenom mjerom

‘Drugu godinu zaredom palestinskom izaslanstvu uskraćene su ulazne vize potrebne za dolazak u New York i osobno sudjelovanje na zasjedanju Opće skupštine UN-a. Odbacujemo te nezakonite kaznene mjere, kao i optužbe i obrazloženja na kojima se temelje’, rekao je Abbas u početku govora. Podsjetimo, Američki State Department priopćio je da Palestinska samouprava i Palestinska oslobodilačka organizacija nisu ispunile svoje obveze. Među ostalim, optužio ih je da pokušavaju internacionalizirati izraelsko-palestinski sukob postupcima pred Međunarodnim kaznenim sudom i Međunarodnim sudom pravde te da veličaju terorizam. Abbas je optužbe odbacio, prenosi Guardian. ‘Potvrđujemo da smo ispunili svoje obveze, proveli sveobuhvatan program nacionalnih reformi i ostali predani međunarodnom pravu, odbacivanju nasilja i terorizma te rješenju s dvjema državama i miru utemeljenom na međunarodnim rezolucijama’, poručio je.

‘Jedno od najopasnijih razdoblja u našoj povijesti’ Govoreći o Gazi i okupiranoj Zapadnoj obali, Abbas je rekao da se palestinski narod suočava s ‘jednim od najopasnijih razdoblja u svojoj povijesti’. Izrael je optužio za ubijanje, razaranje, izgladnjivanje i pokušaje raseljavanja Palestinaca te za, kako je rekao, genocidni rat koji je izazvao humanitarnu katastrofu bez presedana. ‘Uništene su četvrti, gradovi, izbjeglički kampovi, ustanove, škole, sveučilišta, bolnice, džamije i crkve. Na udaru je sve što je potrebno za život, kao i budućnost čitavih generacija’, rekao je. Na Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jeruzalem, ubrzava se širenje izraelskih naselja, nastavio je Abbas. Upozorio je da se Zapadna obala sve više dijeli, a Jeruzalem izolira. Govorio je i o nasilju doseljenika, oduzimanju zemlje, rušenju kuća, kontrolnim točkama i upadima izraelskih snaga. Sve je to opisao kao dio sustava utemeljenog na rasnoj diskriminaciji, etničkom čišćenju i državnom terorizmu. Traži bržu provedbu plana za Gazu Abbas je rekao da je pozdravio mirovni plan Donalda Trumpa za Gazu, ali da se obećane promjene ne vide na terenu. Pozvao je na ubrzanje druge faze plana i jasno određen rok za trajno političko rješenje. ‘Nažalost, ništa se od toga nije ostvarilo na terenu. Izraelski napadi i dalje odnose živote muškaraca, žena i djece u Gazi. Prošla je gotovo godina od prihvaćanja mirovnog plana i osnivanja Odbora za mir, a do kraja predviđenog prijelaznog razdoblja, krajem 2027., ostala je još samo jedna godina’, rekao je.

Razorena Gaza Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER







+7 Razorena Gaza Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER