'Predsjednik je bijesan': Slučaj Epstein ne silazi s naslovnica, a Trump gubi živce

Frustracija u Bijeloj kući dolazi i zato što im je jasno da im je ovo slaba točka; Trump je godinama imao utjecaj na republikansku bazu, ali sada je izgubio sposobnost kontrole narativa. To prijeti potkopati zamah i osjećaj nepobjedivosti Republikanske stranke uoči izbora 2026.

'On smatra da postoje puno važnije priče koje zaslužuju pozornost', dodao je dužnosnik.

Za greške su, djelomično, sami krivi – ishitrene optužbe koje dolaze iz Bijele kuće i FBI-a samo su pojačale ogorčenje. 'Oni su ti koji su otvorili Pandorinu kutiju o Epsteinu. Nitko ih nije na to prisilio, zato još više boli', kaže saveznik iz Bijele kuće.

Trump pokušava vratiti fokus na gospodarski napredak i trgovinske dogovore (posebno hvaleći ugovor s Japanom, Filipinima i Indonezijom), ali nema odjeka u medijima koji su zaokupljeni slučajem Epstein.

'Kada radite 12 do 15 sati dnevno na rješavanju stvarnih problema, a na TV-u se neprestano govori o Jeffreyju Epsteinu, to frustrira. To je trenutno predsjednikov način razmišljanja', izjavio je dužnosnik Bijele kuće.

Dok predsjednik pokušava preusmjeriti temu na trgovinu i optužbe protiv Baracka Obame, Ministarstvo pravosuđa radi na zatvaranju slučaja Epstein – tražili su objavljivanje zapisnika sa saslušanja na predsuđenju te poslali zahtjev za razgovor s Ghislaine Maxwell, Epsteinovom suučesnicom koja odslužuje 20-godišnju kaznu.