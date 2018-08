Predsjednica za britansku televiziju: Postoje trenuci kada mi nije dozvoljeno pokazati emocije, a to moramo mijenjati

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović gostovala je u utorak ujutro putem video linka u emisiji Dobro jutro Britanijo britanske televizije ITV u kojoj je analizirala odnose Hrvatske i Velike Britanije, a dotakla se tema poput Brexita te položaja žena u politici

Također, spomenula je i svoj susret s britanskom premijerkom Theresom May , s kojom joj je, istaknula je, bilo zadovoljstvo razgovarati, jer prema toj ženi gaji veliki respekt.

Kolinda Grabar Kitarović za ITV je, također, odgovarala na pitanja o pritisku medija s kojim se žene susreću u politici; o pritiscima koje je iskusila na vlastitoj koži i načinu na koji se s pritiscima nosi.

'Smeta mi to, ali vremenom sam se navikla. Ne volim se fokusirati na to, a pri izboru kolega uvijek ću suditi po njihovoj radnoj etici, a ne po njihovo spolu. Želim zajedno s muškim kolegama, kao i s kolegicama te s medijima raditi na suštini, a ne na formi. Ne sudimo ljude po njihovom spolu i ne dajmo da nas to razdvaja', rekla je Kolinda Grabar Kitarović.

Također, hrvatska predsjednica ustvrdila je kako osobno vjeruje da je važno pokazati da žene mogu biti odlične liderice.

'Pritom moramo demonstrirati i našu ženstvenost, jer ona nipošto nije slabost, ustvrdila je Kolinda Grabar Kitarović.

'Svi se, ustvrdila je hrvatska predsjednica, razlikujemo, a postoje neki trenuci u našim karijerama kad nam nije dozvoljeno pokazati emocije, jer je tako zacrtano protokolom. Međutim, smatram da protokol moramo modernizirati', zaključila je Kolinda Grabar Kitarović.