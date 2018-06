Predsjednica prvi dan boravka u Osijeku završila među ekstremnim sportašima

Prvi dan boravka hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i rada njezina ureda u Osječko-baranjskoj županiji završen je u Osijeku njezinim posjetom najvećemu regionalnom festivalu ekstremnih sportova 'Pannonian Challenge', koji se održava 19. put

Festival se održava od 30. svibnja do 2. lipnja, a okupit će oko 300 natjecatelja iz svih krajeva svijeta. Novost ovogodišnjeg festivala je "To Do" sportska konferencija na kojoj će sudjelovati predstavnici Vlade i turističkih zajednica te organizatori sličnih manifestacija u svijetu, a cjelokupan prihod od kotizacija s te konferencije uplatit će se Centru za pružanje usluga u zajednici "Klasje" iz Osijeka za članarinu djeci koja treniraju u klubovima na području Osijeka i Osječko-baranjske županije.