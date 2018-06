Predsjednica objavljuje mjere populacijske politike koje su uznemirile vladajuće, kako će na njih odgovoriti?

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović predstavit će danas u 14 sati na Pantovčaku svoje prijedloge mjera populacijske politike

"Ona izjava da su demografija i blokirani sada "in" i da će vrlo brzo izaći iz mode, jest beskrupulozna i besprizorna laž", izjavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Zbog demografije, predsjednica je imala okršaj i s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem . I to nakon što je iz njezina Ureda stigla informacija da su on i premijer navodno izjavili da je demografija danas popularna tema, a uskoro možda - neće biti.

"Ja bih doista voljela da to napravimo u sinergiji jer držim da je demografija ključno državno pitanje gdje se ne možemo razilaziti nego moramo postići državni konsenzus. I između Vlade, između oporbe, između svih nas dužnosnika" izjavila je predsjednica Grabar Kitarović.

https://www.facebook.com/KolindaGrabarKitarovic/videos/1710613239005628/

Dok se državni vrh prepucava, nedavno je objavljeno da je, prema podacima o iseljenima, Hrvatska možda pala ispod granice od četiri milijuna stanovnika. Savjetnik predsjednice za demografiju Anđelko Akrap dulje vrijeme upozorava: oko demografije mora se postići nacionalni konsenzus.

"Demografi stalno upozoravaju da se ne radi dovoljno, da je to dio ukupne razvojne politike. Nas je malo, ali smo u tome suglasni. To nije politika lijevo-desno, to je politika biološkog opstanka, normalnog obnavljanja stanovništva. Dakle, tu nema politikantstva", izjavio je demograf Anđelko Akrap.