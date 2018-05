Pred raspravu o arbitraži u Bruxellesu mediji kritično o Cerarovoj politici

U petak će se u Bruxellesu održati usmena rasprava o pritužbi Slovenije Europskoj komisiji da Hrvatska neprovođenjem arbitražne odluke o granici krši europsko pravo, no slovenski mediji tim povodom skeptično pišu o neuspješnoj taktici premijera Mire Cerara da preko europskih institucija nametne rješenje koje Hrvatska odbija zbog kompromitiranosti arbitražnog procesa

Prije toga, krajem 2009. godine kad se arbitražni sporazum potpisivao, Cerar je u razgovoru za mariborski 'Večer' Pahora kritizirao, rekavši da je u pregovore s Hrvatskom oko arbitraže unatoč prednosti članstva u EU ušao sa 'minimalističkom' pregovaračkom pozicijom. 'Istina, arbitražni sporazum nam jamči kontakt s otvorenim morem, ali je zbog različitih interpretacija sasvim nejasno kakav će on stvarno biti' kazao je tada Cerar u razgovoru vezanom na potpisivanje arbitražnog dogovora iz kojega je Hrvatska u međuvremenu zbog kompromitacije procesa istupila, te predložila bilateralno rješenje.



Cerar je tada argumentirao da je za Sloveniju eventualno dobivanje 'neškodljiva prolaza' do otvorenih voda u Jadranu, što je zapravo bit lanjskog arbitražnog rješenja za Sloveniju 'najnepovoljnija' opcija, te da bi najbolje rješenje bilo izravan i 'dovoljno širok' koridor kojim bi Slovenija izravno pristupala otvorenom moru bez prolaska kroz hrvatske vode. No, to će nam Hrvati u arbitražnom sporu sigurno osporavati, najavio je tada Cerar, u to vrijeme profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Ljubljani.