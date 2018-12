Pravda za Davida: Donosimo kronologiju priče otpora očajnog roditelja protiv pokvarenog sustava

Otpor Davora Dragičevića, ogorčenog oca koji se u Banjoj Luci u BiH već mjesecima bori za istinu o smrti svoga sina Davida, prešao je lokalne okvire. Podrška mu stiže iz Sarajeva, Beograda, ali i Zagreba. U četvrtak je na Cvjetnom trgu održan prosvjed 'Srce za Davida' kojim su građani Zagreba iskazali podršku Davoru i Suzani Dragičević, koji pokušavaju saznati što se dogodilo njihovom 21-godišnjem sinu

No obitelj je odmah posumnjala u policijsku verziju priče te nesretni otac od početka tvrdi da mu je sin ubijen i da policija želi zataškati cijeli slučaj. Dragičević je zatražio i novu istragu te je ona i provedena, ali je i nakon nje policija ostala pri svome, da se radi o nesretnom slučaju. U srpnju dolazi do preokreta: okružno tužiteljstvo donosi odluku kojem je slučaj kvalificiran kako ubojstvo. Otac ubijenog tvrdi da zna i ima dokaze da je njegova sina zatočila, zlostavljala i ubila skupina nasilnika te potom njegovo tijelo bacila u rijeku, gdje ga je pronašla policija, a zatim cijeli slučaj pokušala predstaviti kao nesretan slučaj, odnosno utapanje. Kazao je da za njegove tvrdnje o otmici i ubojstvu postoje videosnimke kao dokazi. Sve su predane policiji, a ona ih je zlorabila. Ocijenio je kako je na djelu policijska urota iza koje stoje najodgovorniji policijski dužnosnici, uključujući ministra unutarnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača.

Prozvani ministar cijelo vrijeme tvrdi da David Dragičević nije ubijen i da je nesretni otac izmanipuliran u svojoj tuzi. Takav stav Lukač je zadržao i nakon odluke tužiteljstva da se ipak radilo o ubojstvu. U svome bijesu Lukač optužuje odvjetnike Davora Dragičevića i medije za širenje laži te oporbene političare za huškanje protiv vlasti. Odgovornost prebacuje na tužiteljstvo, za koje tvrdi da je brži i efikasnije trebalo odraditi posao. Milorad Dodik , personifikacija vlasti u Republici Srpskoj, svu krivnju za eskalaciju sukoba u Banjoj Luci prebacio je na okružno tužiteljstvo te je najavio kako će se i sam pridružiti prosvjednicima ako oni svoje skupove budu održavali ispred sjedišta tužiteljstva. Pritom je branio ministra unutarnjih poslova Lukača, kazavši kako on nije učinio ništa pogrešno kad je u utorak poslao policiju na prosvjednike, koja je tada navodno tukla sve redom - žene, djecu, starce...

Potkraj kolovoza medijima je prostrujala vijest da će Dragičevića zastupati međunarodni odvjetnički tim u kojem je bio i hrvatski odvjetnik Anto Nobilo . No tim se brzo raspao, a uz Davora Dragičevića ostao je samo sarajevski odvjetnik Ifet Feraget.

Dok se ne riješi ubojstvo mladića Davida, ustvrdio je Novilo, problem će samo rasti, a naglasio je i kako je prije dva mjeseca sve bilo blizu zaključenju istrage, u kojoj je i on sudjelovao, i pronalasku počinitelja. Istaknuo je i glavne probleme same istrage koja je po njemu vrlo loše započela, te da policija i vlasti nisu dobro odradile svoj posao.

'Početak je krenuo katastrofalno, bilo je očigledno da im se ne da rješavati taj slučaj, proglasili su ga preuranjeno nesretnim slučajem... Možemo reći da je vlast loše, nespretno, neprofesionalno reagirala. Nije se smjelo dogoditi da u devet mjeseci nisu otkrili što se dogodilo. To je problem funkcioniranja BiH kao države, to je veći problem, upravo to što policija nije razriješila ubojstvo govori da vlast nije omiljena u narodu, da ima dosta problema u funkcioniranju države, tako da se slučaj lako odvukao u političke vode', zaključio je.

Dragičević je s druge strane poručio da Nobilo nije njegov odvjetnik. 'Bolje mu je da šuti. Moj jedini advokat je Ifet Feraget iz Sarajeva', kazao je.

Optužbe za političku manipulaciju

Vlast kojoj je na čelu Milorad Dodik, najmoćniji političar u srpskom dijelu BiH, svakodnevne prosvjede na središnjem banjolučkom trgu tumači kao oblik političkog pritiska. Činjenica je da Dragičević za smrt svoga sina krivi entitetske vlasti te ih naziva ubojicama i da su među prosvjednicima česti gosti čelnici oporbe Branislav Borenović iz Partije demokratskog progresa (PDP) i Vukota Govedarica iz Srpske demokratske stranke (SDS). Posebno je to bilo izraženo uoči izbora potkraj listopada, kad se preko ovog slučaja opisivao karakter Dodikova sustava vlasti. No kako je na izborima Dodik opet pobijedio, oporba je nastavila na ulici s Dragičevićem rušiti Dodikov režim, a u utorak je čak zastupnik PDP-a Draško Stanivuković uhićen i ozlijeđen u policijskom batinanju.

Slučaj Davida Dragičevića već je odavno poprimio političku dimenziju borbe protiv vlasti Milorada Dodika i njegova Saveza nezavisnih demokrata.