Poznato tko će graditi pristupne ceste do Pelješkog mosta, ali mogućnost žalbe opet postoji

Hrvatske ceste (HC) u petak su odlučile da stonsku obilaznicu, poddionice Sparagovići – Prapratno i Prapratno – Doli gradi grčki Avax, koji je dao ponudu od 511,5 milijuna kuna, a dionicu Duboka - Sparagovići, Strabag, čija ponuda iznosi 478,3 milijuna kuna

Poddionica Sparagovići – Prapratno i Prapratno – Doli čini rugi, južni dio pristupnih cesta Pelješkom mostu, dužine 18 kilometara, a vrijednost radova bila je procijenjena na 449,1 milijun kuna bez PDV-a.

Na tom javnom natječaju, koji je bio raspisan lanjskog prosinca, uz Avax je sudjelovao i austrijski Strabag, čija ponuda je iznosila 569,3 milijuna kuna bez PDV-a. Avaxovu ponudu u HC-u su ocijenili ekonomski najpovoljnijom. Strabag ima pravo podnijeti žalbu na tu odluku o odabiru.

Hrvatske ceste donijele su i novu odluku o odabiru Strabaga za gradnju dionice Duboka - Sparagovići, koji je ponudio 478,3 milijuna kuna. Procijenjena vrijednost radova na toj dionici dugačkoj 12 kilometara bila je 482 milijuna kuna bez PDV-a.

Ponude na tom javnom natječaju otvorene su još lani u lipnju, no Hrvatske ceste su odluku o odabiru donijele tek krajem veljače ove godine. Tada je donijeta odluka da Avax dobije taj posao, no na to su se žalili austrijski Strabag i grčki Aktor.