Poznato je tko je dobio poslove na tenderu HŽ Infrastrukture od 61,5 milijuna eura. Ponuda je bilo malo

No u dvije pojedinačno financijski najteže grupe dobavljač je odabran – iako je na te tendere stigla tek po jedna ponuda. U oba slučaja riječ je o austrijskoj tvrtki Plasser & Theurer te će ona za 32,06 milijuna eura plus PDV isporučiti stratešku mehanizaciju, a za 17,34 milijuna eura plus PDV stratešku mehanizaciju za manipulaciju zastornog materijala. Obje njihove ponude bile su u gabaritima traženog, odnosno ukupno 13 tisuća eura niže od procijenjene nabavne vrijednosti.

Premda je tender bio međunarodni, velikog interesa nije bilo. U tri od osam grupa nije pristigla nijedna ponuda, a u dvije je stigla po jedna francuskog Geismar S.A.S. -a, ali je ispao iz igre jer nije dostavio tražena jamstva. Ovim natječajima, na koje ide i PDV, tražilo se pružno vozilo – TMD (četiri milijuna eura), portalni kranovi za izmjenu kolosijeka (1,6 milijuna eura), stroj za pojedinačnu izmjenu pragova MRT (3,42 milijuna eura), deset FACC vagona za prijevoz rasutog tereta (1,3 milijuna eura) te osam vagona prilagođenih za rad kranova (1,36 milijuna eura).

Na tenderu podijeljenom u osam grupa HŽ Infrastruktura tražila je nabavu željezničkih vozila za posebne namjene, odnosno nabavu strateške mehanizacije, vagona i sitne pružne mehanizacije.

Financijski najmanje vrijedan posao za sitnu pružnu mehanizaciju dobila je zagrebačka RMT Grupa, odnosno njen podizvoditelj PRO Tehna, a posao nabave – procijenjen na 388 tisuća eura plus PDV – obavit će za 376 tisuća plus PDV.

Obnova vrijedna 88,7 milijuna eura

Sve to dio je Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine, a on između ostalog uključuje nabavu nove strateške i pružne mehanizacije. Prema podacima iz Poslovnog plana HŽ Infrastrukture 2024. - 2028., vidljivo je da se u željeznička i cestovna vozila te stratešku mehanizaciju planira uložiti 88,7 milijuna eura.

U desetljeću željeznice, kako su period u kojem živimo nazvali u HŽ Infrastrukturi, planiraju se velika ulaganja kako u obnovu pruga i kolodvora, tako i nabavku vlakova i mehanizacije nužne za njeno funkcioniranje.

Prema dostupnim podacima, HŽ Infrastruktura posjeduje 108 pružnih vozila, od kojih je 11 strojeva strateške mehanizacije, a prosječna starost željezničkih vozila za posebne namjene iznosi 37 godina. Iako je to bilo planirano 2023. godine, nije rashodovano 12 pružnih vozila jer su potrebna za rad do isporuke novih. A u funkciji će ostati vjerojatno još koju godinu, dok se ne nabavi i isporuči ono što je planirano.