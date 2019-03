Pozadina prosvjeda u Srbiji: Vučić ima rok do jeseni da riješi Kosovo, ako ne - SAD i EU bi se mogli riješiti njega

Politička situacija u Srbiji tijekom vikenda došla je do usijanja kad je skupina prosvjednika, koji već mjesecima na ulici traže odlazak predsjednika Aleksandra Vučića, upala u zgradu Radiotelevizije Srbije (RTS) tražeći da ih se pusti u izravan prijenos kako bi javnosti predstavili svoje ciljeve. Što je u pozadini prosvjeda '1 od 5 miliona', koji od kraja prošle godine tresu Srbiju svakog vikenda, i kako na situaciju u susjedstvu gleda međunarodna zajednica - za tportal je komentirao novinar i analitičar Zoran Kusovac

'I jedini i drugi sudjeluju u prosvjedima, što se na prosvjede dosta negativno odražava jer se nitko od političara ne želi prikazati kao organizator, a jedan neformalni pokret to nije u stanju organizirati. To je jedna od slabijih strana prosvjeda: nema jasne poruke, jasne organizacije i jasne odgovornosti. Sve je vrlo neorganizirano i mnogi priželjkuju da tako i ostane', smatra naš sugovornik. Kaže da je u ovom trenutku najživlja diskusija među, uvjetno rečeno, građanskim ili oporbenim Beogradom: pridružiti se prosvjedima koji promoviraju ljotićevce iz Dveri, odnosno postavljaju Boška Obradovića u poziciju jednog od najprominentnijih vođa oporbe, ili u tome ne sudjelovati.

'Svi zahtijevaju od Srbije kao preduvjet da formalno prizna Kosovo i da prestane priječiti Prištini prijam u međunarodne organizacije. To je prilično tvrd politički orah u Srbiji za svakoga. Oni svi vrlo precizno prepoznaju da je Aleksandar Vučić jedini koji je u stanju to napraviti u dogledno vrijeme. Već mjesecima Vučić pokušava što više dobiti za svoje priznanje Kosova s jedne strane i s druge strane naći modalitet kako to priznanje prodati Srbima i Srbiji', objašnjava Kusovac.

'Situacija je prilično jasna. Ovo govorim iz iskustva razgovora tijekom duljeg razdoblja sa stranim diplomatima, kako u Srbiji tako i u Europi: EU i SAD imaju koordiniran princip da je za bilo kakav napredak na Balkanu, između Srbije i Kosova, te napredak Srbije prema EU nužan preduvjet to da Srbija i Kosovo reguliraju svoj odnos. To je eufemizam za zahtjev Srbiji da prizna Kosovo, a Vučić je prepoznat kao onaj koji bi to mogao napraviti', navodi Kusovac.

Federica Mogherini i Jean-Claude Juncker očekivali su da će se to napraviti za njihova mandata, a razlozi su očito sebični jer su sebi željeli pripisati zasluge, no to se neće ispuniti.

'Sad se govori da je Vučiću rok za dogovor s Kosovom najdalje jesen. Ako to ne napravi, pitanje je hoće li ga Zapad i dalje podržavati. Međutim, mnogi zapadni političari i diplomati s kojima sam razgovarao svjesni su toga da je, bez obzira na njihovo mišljenje o Vučiću kao autoritarnom vladaru i na sve njegove percipirane veze s korupcijom, u daleko boljem položaju ostvariti to nego što bi bilo koji od oporbenih vođa da u kojem slučaju dođe na vlast', ističe Kusovac. Tako se Zapad i dalje pouzda u Vučića i ne proziva ga za njegove ekscese, očekujući da će on to ipak napraviti.

Vrijeme curi, sumnjičavost raste

'Hoće li napraviti ili ne, veliko je pitanje. Čak i Vučiću, s ovakvom kontrolom koju ima nad srpskom javnošću i medijima, to je teško. Govorilo se o varijanti da bi to mogao napraviti zakaže li izbore i uz njih referendum, pa da mu se tako priznanje Kosova potvrdi na referendumu. To bi se prezentiralo kao da je pitanje života ili smrti', objašnjava naš sugovornik.

Pregovori ne idu dobro, smatra Kusovac, prije svega sa samim Kosovom, što ovisi o odnosu Haradinaja i Thaçija, a s druge strane su Vučićeva očekivanja od Europske unije.

'On je u jednom trenutku kao uvjet priznanja Kosova tražio da se Srbija gotovo odmah primi u članstvo EU-a, za što ni u kojem slučaju Unija nije spremna. Mnogo je nepoznanica. Zapad neće podržati rušenje Vučića još neko vrijeme, dok postoji šansa da napravi pomak prema Kosovu, iako tu raste doza skepse', zaključuje Kusovac.