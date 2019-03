Ljevičari, desničari, aktivisti, glumci: Tko su najvažnije figure prosvjeda u Srbiji

Skupina prosvjednika protiv vlasti Aleksandra Vučića upala je u subotu navečer u zgradu Radiotelevizije Srbije tražeći da se obrate javnosti jer javni servis ignorira zahtjeve prosvjeda koji već tri mjeseca traje u organizaciji političkog pokreta Savez za Srbiju. Upoznajte ključne figure prosvjeda

Iako je po zanimanju inženjer, Đilas je započeo karijeru kao novinar. Prvo je radio na Radio Indeksu, a 1989. godine bio je jedan od osnivača Radija B92, na kojem je kratko uređivao informativni program. Kao student prorektor devedesetih godina predvodio je neke od demonstracija protiv Slobodana Miloševića . Godine 2004. učlanio se u Demokratsku stranku (DS). Od svibnja 2007. do srpnja 2008. godine bio je ministar za Nacionalni investicijski plan u drugoj vladi Vojislava Koštunice. U ljeto 2008. godine postao je gradonačelnik Beograda i na toj funkciji zadržao se do studenog 2013. godine.

Tijekom njegova mandata izgrađeni su most na Adi i Pupinov most na Dunavu, a napravljeni su i brojni novi vrtići. Od studenog 2012. godine do svibnja 2014. godine bio je predsjednik DS-a. Nakon poraza na unutarstranačkim izborima podnosi ostavku na mjesto zastupnika, a u lipnju 2016. godine u potpunosti je napustio Demokratsku stranku. Krajem 2017. neuspješno se ponovno kandidirao na izborima za gradonačelnika Beograda. Đilas je i uspješan poduzetnik. On i njegova bivša supruga Milica Delević jedni su od vlasnika medijske kompanije Multikom group, a Đilas je i manjinski vlasnik kompanije Direct media, koja prodaje reklamni prostor u medijima. Također se bavi humanitarnim radom te je osnovao nevladinu humanitarnu organizaciju čiji je naziv Naša Srbija. Ona se brine o djeci koja su ostala bez roditelja u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije.

Đilasovi protivnici dovode u pitanje podrijetlo njegove imovine i optužuju ga da se obogatio zahvaljujući političkim funkcijama koje je obavljao. Đilas uporno negira optužbe i tvrdi da se protiv njega vodi hajka u nekim medijima, zbog koje je ugrožena sigurnost njegove obitelji.

Od 1994. do 2007. godine bio je u braku s Milicom Delević, s kojom ima kćerke Sofiju i Jovanu. Dvije godine nakon razvoda oženio se liječnicom Ivom Pelević, s kojom ima kćerku Anu i sina Vuka. Razveli su se 2013. godine.