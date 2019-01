Šire se prosvjedi protiv Vučića, Beograđani ponovno izašli na ulice

Prosvjedna šetnja "1 od 5 milijuna" održana je osmu subotu zaredom u Beogradu i još nekoliko gradova Srbije na kojima se tražila ostavka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a on je u to vrijeme na svečanosti u Novom Sadu poručio da on i njegova vladajuća stranka imaju legitimiet i legalitet, ali je spreman povući se ako SNS izgubi izbore.

I večerašnji prosvjed protiv aktualne vlasti počeo je ispred Filozofskog fakulteta, a prosvjednicima su govorili profesor Fakulteta političkih znanosti Čedomir Čupić i bivši sudac Vrhovnog suda Srbije Zoran Ivošević. Čupić je ocijenio da je "Aleksandar Vučić vladavinu prava pretvorio u vladavinu lične samovolje, vladu u osobni poslušnički servis, a parlament u glasački stroj kojemu je zadatak da njegovu samovolju ozakoni".

Samo građani i oporba mogu Vučića natjerati na ostavku, rekao je Vučić i pozvao prosvjednike da u svojim zahtjevima budu uporni i ustrajni. Bivši sudac Vrhovnog suda Srbije Zoran Ivošević drži da "Aleksandar Vučić mora podnijeti ostavku da bi Srbija ponovo postala pravna država". Vučić je iznevjerio Ustav Srbije jer se, kako je ustvrdio sudac Ivošević, "miješa u sve tri grane vlasti i odlučuje tko je prekršio zakon, a tko je nevin". Prosvjednici su tijekom prosvjedne šetnje ulaz u zgradu Radio-televizije Srbije (RTS) oblijepili natpisima RTS, ali na ružičastom logu komercijalne provladine TV Pink, koju smatraju jednom od udarnih medijskih šaka aktualne vlasti.??? S kamiona koji prati prosvjednu povorku ponovljen je poziv direktoru RTS-a Draganu Bujoševiću i glavnom i odgovornom uredniku Nenadu Lj. Stefanoviću da podnesu ostavke, jer su "javni servis pretvorili u partijski za svog gospodara Aleksandra Vučića". Večerašnji prosvjed protekao je bez izgreda kao i svi prethodni, a završen je simboličnom podjelom glasačkih listića na kojima je jedini kandidat za predsjednika, premijera, imperatora i faraona u Srbiji - Aleksandar Vučić. Istodobno je održan i prosvjed u Kragujevcu, a u to vrijeme u Novom Sadu održana je ceremonija proglašenja glavnog grada Vojvodine Omladinskom prijestolnicom Europe za 2019., poslije koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić novinarima rekao kako se ne misli povući s dužnosti, bez obzira na zahtjeve prosvjednika.