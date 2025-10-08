Povlače se proizvodi za djecu: U grizu ima plastike, a na meti su i crtani junaci

Obavijesti Inspektorata na svojim je internetskim stranicama objavila Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH)

Proizvođač dječjeg griza je Maresi Austria GmbH, Beč, Austrija i prodaje se u Mulleru u pakiranju od 500 grama, s rokom upotrebe do 02.07.2026. (EAN/MAN: 9000275500619 / 346834, šarža RA25006601 – druge šarže nisu obuhvaćene).

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.