Novi incident: Švedska digla Gripene

Švedska vojska izvijestila je da su se u petak dogodila dva odvojena incidenta kada su ruski borbeni zrakoplovi Su-24 i Su-34 letjeli u regiji Baltičkog mora, ali nikada nisu ušli u švedski zračni prostor.

'Ruske akcije su ozbiljne i predstavljaju ponavljajuće ponašanje koje prijeti i našem teritorijalnom integritetu i sigurnosti', rekla je Ewa Skoog Haslum, načelnica zapovjedništva operacija oružanih snaga, prenosi Politico.