Novi incident: Švedska digla Gripene

Švedska je u subotu izjavila da je dan ranije podigla borbene zrakoplove JAS 39 Gripen kako bi presrela ruske vojne zrakoplove koji su, čini se, letjeli blizu švedskih granica
Švedska vojska izvijestila je da su se u petak dogodila dva odvojena incidenta kada su ruski borbeni zrakoplovi Su-24 i Su-34 letjeli u regiji Baltičkog mora, ali nikada nisu ušli u švedski zračni prostor.
'Ruske akcije su ozbiljne i predstavljaju ponavljajuće ponašanje koje prijeti i našem teritorijalnom integritetu i sigurnosti', rekla je Ewa Skoog Haslum, načelnica zapovjedništva operacija oružanih snaga, prenosi Politico.
'Švedski i saveznički borbeni zrakoplovi djelovali su brzo, odlučno i jasno susrevši se s ruskim zrakoplovima i osiguravši teritorij Švedske i saveza'. Nakon što se pridružila NATO-u 2024. godine, Švedska je postala glavna meta provokacija Kremlja jer se niz vojnih incidenata - neovlašteni dronovi koji ulaze u njezin zračni prostor i ruske podmornice pronađene u blizini njezinih pomorskih granica - usredotočio na Baltičko more od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Istog dana incidenata, švedska vlada upozorila je u obrambenom izvješću da 'vidi rizik da će se sukob između Rusije i Europe dodatno produbiti'.
Ruski zrakoplovi koji narušavaju zračni prostor NATO-a postali su norma posljednjih godina. Kanada i SAD poslali su u ožujku borbene zrakoplove kako bi presreli dva ruska vojna zrakoplova koja su letjela preblizu zračnom prostoru Aljaske.