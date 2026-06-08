Potres magnitude 7,8 pogodio jug Filipina: Ima žrtava, izdano upozorenje na tsunami

Geofizičke agencije Filipina i susjedne Indonezije izdale su upozorenja na tsunami. Za sada nema izvješća o većoj materijalnoj šteti ni u jednoj od dviju zemalja, prenosi Reuters, koji javlja o barem troje mrtvih.

Filipinska agencija Phivolcs navela je kako je potres bio magnitude 7,0 te upozorila na moguću štetu i valove tsunamija više od jednog metra, koji bi mogli potrajati nekoliko sati.

Šef policije grada Alabela u filipinskoj pokrajini Sarangani Benjie Ancheta je rekao kako su se na zgradi policije pojavile pukotine neposredno nakon potresa, koji se dogodio tijekom ceremonije podizanja zastave.

Ancheta je kazao kako za sada nema izvješća o stradalima, ali da se nekoliko osoba onesvijestilo zbog snažnog podrhtavanja tla.