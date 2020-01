Potpore Plenkoviću za novi mandat na čelu HDZ-a stiže sa svih strana, iz Istre stiglo zanimljivo pismo

Više HDZ-ovih župana, čelnika županijskih organizacija i gradonačelnika dalo je u srijedu potporu aktualnom predsjedniku stranke Andreju Plenkoviću za kandidaturu na dužnost predsjednika HDZ-a, na unutarstranačkim izborima

Dajući podršku aktualnom predsjedniku HDZ-a, zadarski župan Božidar Longin na svom Facebook profilu ističe da se u Zadarskoj županiji trenutno provode projekti vrijedni više od tri milijarde kuna. Grade se, navodi, nove pomorske i ribarske luke, prometnice, vodovod i odvodnja, vrtići, kulturni spomenici kao i brojni drugi infrastrukturni objekti.

"To su projekti u kojima imamo veliku potporu hrvatske Vlade i moram istaknuti kako je suradnja koju imamo s Vladom Andreja Plenkovića novi vjetar u leđa razvoju Zadarske županije", napisao je Longin.

Na važnost realiziranih i pokrenutih projekata u projekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji za vrijeme Vlade na čelu s Andrejem Plenkovićem podsjetio je i župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban poručivši da su se za to vrijeme poreznom reformom županijama povećali proračuni za gotovo 300 milijuna kuna.

"Smjer u kojem idemo - koji bilježi rast i stabilnost je put kojim trebamo ići. Ekonomskom, gospodarskom rastu, kreditnom rejtingu i statusu jake europske Hrvatske doprinijela je ova Vlada", napisao je Boban na svom Facebook profilu.

Predsjednik Županijske organizacije Istarske županije Jurica Šiljeg u pismu potpore istaknuo je da se za vrijeme Plenkovića HDZ konačno vodi na transparentan i vrlo uspješan način.

"Kritičari trebaju objasniti što je to lijevo u odnosu na vrijednosni sustav ili program HDZ-a i Vlade? Istanbulska konvencija? To je bilo 2014. dio izbornog programa u predsjedničkoj kampanji Kolinde Grabar-Kitarović, dok je na čelu HDZ-a bio Tomislav Karamarko. U to vrijeme Istanbulska konvencija nalazila se u programu HDZ-a za buduće razdoblje. Zašto tada nitko od onih koji su sjedili na stranačkim tijelima i usvajali taj program nije digao ruku i rekao: 'Ne slažem se, imam problem, to će nas odvesti u lijevo'. Nitko se nije protivio", naveo je Šiljeg.

Potporu Plenkoviću danas su, među ostalim, dali i predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Drago Prgomet, zadarski gradonačelnik Branko Dukić i splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara.