Župan Pauk i gradonačelnik Burić podržali Plenkovića za predsjednika HDZ-a

Šibensko-kninski župan i predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk te gradonačelnik Šibenika i predsjednik gradskog HDZ-a Željko Burić u srijedu su dali javnu potporu kandidaturi Andreja Plenkovića za predsjednika HDZ-a na unutarstranačkim izborima

'Ovo radimo u svoje ime, kao članovi HDZ-a i nositelji odgovornih funkcija, a obraćamo se građanima, posebice članovima HDZ-a. Moja želja i osobni nagon ide prema tome da javno izrazim apsolutnu podršku aktualnom predsjedniku stranke i premijeru Andreju Plenkoviću s obzirom na sve ono što je on radio otkad je na čelu stranke i Vlade', rekao je Pauk.

Ustvrdio je i kako je Plenković 'definitivno najuspješniji hrvatski premijer'.

'To potvrđuje i niz rezultata Vlade, od gospodarskih pokazatelja do zaštite nacionalnih interesa. Posebno bih istaknuo pristup premijera prema lokalnoj samoupravi. To je politika dijaloga i uvažavanja, a iz toga proizlazi dobra suradnja i rezultati. A ti rezultati su u ovom lokalnom i regionalnom dijelu jako vidljivi. Jedan od bitnijih pomaka u tom smislu je decentralizacija, spuštanje ovlasti s viših razina na niže', nabrajao je župan Pauk.

Rezultati se, tvrdi, osjećaju i u financijskom dijelu priče. 'S obzirom na porezna rasterećenja i reforme koje su provedene osjećamo ih i u funkcionalnom smislu preko poslova koji su nam dodijeljeni, ponajprije županijama', kazao je.

Pauk je istaknuo i kako je Plenković transformirao HDZ u modernu i ozbiljnu stranku.

Burić: Šibenik primjer dobre europske politike koju vodi Plenković

Kako je aktualni predsjednik HDZ-a napravio najveće korake u demokratizaciji stranke smatra i Željko Burić.

'Moja nedvosmislena podrška Andreju Plenkoviću seže još od prvog susreta na kavi u Šibeniku. Mislim da je Šibenik primjer dobre europske politike koju vodi Plenković, a naglasio bih i da je potpuna konsolidacija gradskog proračuna rezultat provedene porezne reforme', istaknuo je Burić.

Gradonačelnik Šibenika osvrnuo se i na rast ugleda Hrvatske u Europi.

'Nitko nije snažnije od Plenkovića radio na kulturološkom i gospodarskom integritetu Hrvatske u Europi', zaključio je.