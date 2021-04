Posljedice koronavirusa: Svakom trećem teže oboljelom ispada kosa, dio doživi infarkt, stradavaju bubrezi, jetra i pamćenje

Liječnici primjećuju da post-covid sindrom sve češće izaziva nove komplikacije i traži daljnje liječenje

Više od 50 posto onih koji su preboljeli koronu posljedice na svom zdravlju itekako dobro osjećaju i to jako dugo. Liječnici primjećuju da post-covid sindrom sve češće izaziva nove komplikacije i traži daljnje liječenje. Bol u grudima, otežano disanje i suhi kašalj samo su neki od problema. "Znači od bubrega, srca, jetre, jetrenih poremećaja, nesanica, zaboravljivost, smetnje sluha. Ukratko, sve. Korona utječe na sve. Na svaki dio tijela. Izrazito često, od 30 do 60 posto, vidimo opadanje kose kod bolesnika. U našoj dnevnoj bolnici usudio bi se reći da je to otprilike trećina bolesnika, ali treba reći da su to oni koji su imali bolničko liječenje, znači teži oblik bolesti", kazao je liječnik Đivo Ljubičić iz KB Dubrava za RTL Direkt.

Nakon velike analize svih pacijenata koji su ležali u Dubravi u drugom valu napokon je malo jasnije i kako korona utječe na srce. Od sredine listopada do sredine veljače ukupno je liječeno 3343 covid pacijenta, njih 56 imalo je infarkt. To je između 1,7 posto. Kardiolog iz Dubrave koji je i danas odradio svoju šihtu na covid odjelu, autor je tog istraživanja. "Izgleda kao da je pogurao, OK, ja sad neću reći da covid uzrokuje infarkt, ali može pogurati osobu sa sklonostima u srčni infarkt", kaže kardiolog iz KB Dubrava Irzal Hadžibegović. Na pitanje u kojem je to postotku, odgovara: "Teško mi je to reći, ali evo od ovih koje smo liječili jedna četvrtina je razvila infarkt dok smo liječili teški oblik covida. Ono što nismo našli je da je covid isključivi uzrok. Tipa da je netko imao glatke krvne žile pa covid pa infarkt, to ne. Možda samo jedan, ali svi ostali su imali bolesne krvne žile".