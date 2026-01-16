ususret muenchenu

Posljedica gušenja prosvjeda: Iran nepoželjan na konferenciji o sigurnosti

V. B./Hina

16.01.2026 u 17:18

Prosvjedi u Iranu
Prosvjedi u Iranu
Iranskim dužnosnicima povučene su pozivnice za Minhensku konferenciju o sigurnosti nakon brutalnog gušenja prosvjeda u Iranu

"Prije nekoliko tjedana upućen je poziv pojedinim predstavnicima iranske vlade", rekao je glasnogovornik za dpa u petak. "S obzirom na aktualne događaje, Minhenska konferencija o sigurnosti povukla je upućene pozive."

Ministarstvo vanjskih poslova u Berlinu prethodno je upozorilo da se iranski dužnosnici ne pozivaju na ovu vodeću svjetsku konferenciju o sigurnosnim pitanjima, koja će se održati u glavnom gradu Bavarske od 13. do 15. veljače.

"Smatramo sudjelovanje (Irana) neprikladnim s obzirom na krvavo suzbijanje prosvjeda", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova.

Prosvjedi u Iranu potaknuti su dramatičnom gospodarskom krizom, vrlo visokom inflacijom i raširenim nezadovoljstvom vladajućima u Teheranu. Iranske sigurnosne snage brutalno su ih ugušile, pri čemu su ubijene i uhićene tisuće ljudi.

Iran nije bio pozvan na Minhensku konferenciju protekle tri godine pod prethodnim predsjedateljem Christophom Heusgenom. Ovogodišnji predsjedatelj, Wolfgang Ischinger, prvotno je odlučio drukčije prije nego što je povukao poziv.

Organizatori se još nisu očitovali o tome hoće li na konferenciji ove godine biti predstavnici iranske oporbe koji žive u egzilu.

Reza Pahlavi, sin iranskog šaha koji je svrgnut 1979., nazočio je konferenciji 2023. godine.

