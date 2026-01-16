Posljedica gušenja prosvjeda: Iran nepoželjan na konferenciji o sigurnosti

"Prije nekoliko tjedana upućen je poziv pojedinim predstavnicima iranske vlade", rekao je glasnogovornik za dpa u petak. "S obzirom na aktualne događaje, Minhenska konferencija o sigurnosti povukla je upućene pozive."

Ministarstvo vanjskih poslova u Berlinu prethodno je upozorilo da se iranski dužnosnici ne pozivaju na ovu vodeću svjetsku konferenciju o sigurnosnim pitanjima, koja će se održati u glavnom gradu Bavarske od 13. do 15. veljače.

"Smatramo sudjelovanje (Irana) neprikladnim s obzirom na krvavo suzbijanje prosvjeda", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova.