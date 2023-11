Poslije kiše dolazi sunce: Pitali smo DHMZ kakvo nas vrijeme čeka za vikend

Prema kraju dana sa zapada se očekuje prestanak oborine i postupno razvedravanje. Bit će vjetrovito uz umjeren do jak jugozapadni vjetar, na moru i jugo, u okretanju na sjeverozapadnjak i sjeverac, duž obale i na buru. Prolazno olujnih udara vjetra može biti ponegdje na kopnu, a posebno olujnih udara bure prema kraju petka na moru. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 5 do 10, na Jadranu od 11 do 16 °C, a najviša se dnevna očekuje između 10 i 15 u unutrašnjosti te između 15 i 20 °C na Jadranu.