Poskok ga ugrizao već treći put! 'Više ne silazim s asfalta, bježim čim nešto šušne'

Ovaj put, poskok ga je ugrizao u desnu ruku dok je obavljao svakodnevne vrtne poslove. "Bilo je to iznenada. Ugriz me nije boljelo odmah, ali uskoro je ruka počela oticati i plaviti", prisjeća se Milina, piše Dubrovački dnevnik .

Prvi put: "Bio je to šok"

"Prvi put kad mi se to dogodilo, bio je to šok. Osjećate vrtoglavicu, ne znate gdje ste, u kojem ste svijetu. Naravno, bojao sam se. Ruka mi je bila jako otekla, bila je modra", prisjeća se Matko. Imao je samo 19 godina kada je prvi put doživio ugriz.

Drugi put: Hitna pomoć i helikopter

Drugi put Matko je doživio ugriz prije tri godine, dok je radio na čišćenju područja oko Pelješkog mosta. "Poslovođa me vozio do Janjine, a cijelo vrijeme smo bili u kontaktu s hitnom pomoći koja je davala upute kako postupiti. Kad smo stigli u ambulantu, situacija je bila alarmantna, pa su me helikopterom prebacili do Opće bolnice Dubrovnik", ispričao je.

Dok su letjeli helikopterom, Matko je saznao da u dubrovačkoj bolnici nema potrebnog seruma. "Digla se frka, u helikopteru je nastao šou-program. Hitna me čekala na helidromu, a zatim su me prebacili do bolnice", rekao je. Na kraju je uspješno liječen i oporavio se od ugriza.