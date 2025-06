Dječaka (6) na Banovini ugrizla zmija, sumnja se na poskoka

Tijekom vikenda šestogodišnjeg je dječaka zmija ugrizla za ruku i to u vrtu kuće u blizini općine Dvor, u Sisačko-moslavačkoj županiji, piše Dnevnik.hr. Sumnja se da ga je ugrizao poskok, jedna od najotrovnijih i najopasnijih europskih zmija.

Šestogodišnjak je primarno zbrinut u Općoj bolnici Sisak, gdje je dobio i prve doze zmijskog protuotrova. Dječak je rekao da je zmija bila crna i po sebi imala šare.

‘Dijete je zaprimljeno kroz hitnu pedijatrijsku ambulantu u jedinicu intenzivnog liječenja radi nadzora pri primjeni zmijskog protuotrova. Dobilo je antibiotike i svu potrebnu terapiju. Nakon razvoja blagog okolnog crvenila oko mjesta primjenjivanja antitoksina, nakon druge doze, počela je desenzibilizacija. Dijete je dobilo edem ruke, odnosno oteklinu, ali je cijelo vrijeme bilo kardio-respiratorno stabilno‘, poručili su iz Opće bolnice Sisak i dodali da je edem uobičajena posljedica ugriza zmije.

Dijete je naknadno prebačeno u KBC Zagreb radi daljnje opservacije zbog edema prstiju šake, a dijete je, kako javlja Dnevnik.hr izvan životne opasnosti.

Dodajmo da u Hrvatskoj ima 15 vrsta zmija, od kojih su tri otrovne - poskok, riđovka i planinski žutokrug - i sve su zaštićene. Tko pokuša uhvatiti zmiju, ona će se braniti i ugristi ga. Najjači otrov ima poskok, a najslabiji riđovka, objasnila je za tportal biologinja docentica Alma Mikuška sa Zavoda za zoologiju Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Dođe li do ugriza, objašnjava, treba se smiriti i ne paničariti. S mjesta ugriza treba ukloniti odjeću i nakit kako ne bi došlo do oticanja te što prije doći do liječnika. Inače, prilikom šetnje kroz prirodu, ako se prolazi kroz visoku travu i grmlje, treba obući dugačke hlače i rukave da bi se zaštitile ruke i noge. Opširnije pročitajte ovdje.