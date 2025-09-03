pritisak s juga

Grčka pooštrava kazne za odbijene tražitelje azila, ubrzava povratke

I.Ba./Hina

03.09.2025 u 12:29

Migranti na grčkom Rodosu
Migranti na grčkom Rodosu Izvor: EPA / Autor: LEFTERIS DAMIANIDIS
Bionic
Reading

Grčki parlament donio je u srijedu zakon kojim se povećavaju kazne za migrante kojima je odbijen zahtjev za azil i ubrzava povratak u zemlje porijekla, potezi kojima se pooštrava migrantska politika nakon porasta dolazaka na južne granice ove godine

Po zakonu, migranti koji nemaju dokumente i ulaze u najjužniju točku Europe iz trećih zemalja koje EU smatra sigurnima te nemaju pravo na azil moraju se vratiti ili će ići u zatvor na najmanje 24 mjeseca i platiti kaznu do 10.000 eura.

To je još jedna od mjera kojima konzervativna vlada premijera Kiriakosa Micotakisa pooštrava migrantsku politiku. Otkako je došla na vlast 2019., postavila je ogradu na južne granice i povećala pomorske partole.

Ministar za migracije Tanos Plevris rekao je u parlamentu da je pravo Grka na sigurnost veće od migranata kojima je azil odbijen i u zemlji su ilegalno.

Otkako je u srpnju suspendirala podnošenje zahtjeva za azil, Grčka je vratila stotine ilegalnih migranata i u kolovozu planira dodatne letove za Pakistan, Bangladeš i Egipat.

Organizacije za zaštitu ljudskih prava optužuju Atenu da silom vraća migrante na kopnenim i morskim granicama.

