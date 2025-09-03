Grčka pooštrava kazne za odbijene tražitelje azila, ubrzava povratke

Po zakonu, migranti koji nemaju dokumente i ulaze u najjužniju točku Europe iz trećih zemalja koje EU smatra sigurnima te nemaju pravo na azil moraju se vratiti ili će ići u zatvor na najmanje 24 mjeseca i platiti kaznu do 10.000 eura.

To je još jedna od mjera kojima konzervativna vlada premijera Kiriakosa Micotakisa pooštrava migrantsku politiku. Otkako je došla na vlast 2019., postavila je ogradu na južne granice i povećala pomorske partole.

Ministar za migracije Tanos Plevris rekao je u parlamentu da je pravo Grka na sigurnost veće od migranata kojima je azil odbijen i u zemlji su ilegalno.