Poplava priziva savjesti: U jednoj zagrebačkoj bolnici svi ginekolozi 'prizivači', pogledajte kako stvari stoje u ostatku Hrvatske

Je li teško organizirati smjene u bolnicama s obzirom na liječnike, mahom ginekologe i anesteziologe, koji su iskoristili zakonsko pravo i uložili prigovor savjesti? Bolnice smo pitali koliko imaju liječnika s prizivom savjesti te kako organiziraju rad, a pravne stručnjake Sunčanu Roksandić Vidlička i Matu Palića tko je odgovoran u slučajevima ako se ne osigura zamjenski liječnik te što kaže zakon

Gotovo polovica zaposlenih specijalista ginekologije i opstetricije u Općoj bolnici Šibensko-kninske županije koristi priziv savjesti, i to njih pet od ukupno devet, no kako su nam odgovorili iz Ravnateljstva, posao je organiziran tako da pacijenti dobiju uslugu na koju imaju zakonsko pravo.

'Nedopustivo da se na savjest pozovu svi'

Bolnicama nisu zakonski predviđene sankcije ako nisu osigurale zamjenskog liječnika, kaže ustavnopravni stručnjak Mato Palić.

No kaznenopravna stručnjakinja Sunčana Roksandić Vidlička sa zagrebačkog Pravnog fakulteta ističe: 'Bolnice bi morale osigurati zamjenskog liječnika ako su akreditirane za obavljanje određenih zahvata. To što se individualni liječnik može pozvati na priziv savjesti, to pravo mu treba ostaviti ako direktno ne ugrožava život i zdravlje pacijenta. Nedopustivo je da se svi liječnici u određenoj bolnici pozivaju na to. Ako je neka bolnica akreditirana za određene zahvate, onda mora na bilo koji način osigurati da se te djelatnosti i pružaju jer se, između ostalog, dobiva i novac iz proračuna za to.'