Ponavlja li se povijest? Slovaci traže ostavku Fica na godišnjicu čina zbog kojeg je smijenjen

Čestitao Elonu Musku

Inače, ovaj je prosvjed pao na sedmu obljetnicu ubojstva istraživačkog novinara Jana Kuciaka. To je bio okidač prosvjeda koji su u konačnici doveli do Ficove ostavke. No, on se na vlast vratio pretprošle godine.

Njegova ljevičarsko-nacionalistička vlada izvela je niz nepopularnih poteza. Izmijenili su kaznene zakone, napravili rošadu na javnoj televiziji, ali su prekinuli i vojnu pomoć Ukrajini. Osim toga, u sporu su s tom zemljom zbog prekida tranzita ruskog plina.

Robert Fico je ovog mjeseca, pak, čestitao Elonu Musku, najbogatijem čovjeku svijeta i savjetniku Donalda Trumpa na namjeri raspuštanja USAida, glavne američke organizacije za pomoć, navodeći da su njihova sredstva korištena za 'deformiranje političkog sustava' u Slovačkoj. Slične optužbe je iznio i na račun oporbe, nevladinih organizacija i medija. Od Muska je, pak, dobio jamstvo da je financiranje 'antivladinih' medija i nevladinih organizacija završeno.