Kurz je jedva dočekao riješiti se svog partnera. Je li nakon petljanja s ruskom bogatašicom odzvonilo ljutoj austrijskoj i EU desnici?

Posjetitelji Ibize nerijetko naprave neku ludost zbog koje zažale. To se, međutim, dosad nije odnosilo i na kompromitirajuće razgovore s bogatim Rusima oko namještanja javnih natječaja i prodaje dionica novinskih kuća, piše britanski Economist u svom osvrtu na politički sunovrat dojučerašnjeg austrijskog vicekancelara Heinz-Christiana Strachea. Kakve će učinke Ibizagate, kako je već nazvan golemi politički skandal, proizvesti u Austriji i hoće li imati utjecaja na budući sastav EU parlamenta? O tome za tportal govori politički analitičar Denis Avdagić

'Oni će svakako profitirati, između ostalih. Cijeli taj lijevo-liberalni segment, u koji ubrajam i Zelene, svi će oni profitirati, ali svakako i Kurzovi demokršćani, kao pobjednici. Da je on, u nekoj situaciji, zadržao koaliciju, posve sigurno svrstao bi se među gubitnike na europskim izborima, već tu bi njihovi kandidati bili kažnjeni. Tako da je ovo zapravo bio jedini mogući izlaz za njega. Ovo jest bila 'točka na i' po pitanju FPÖ-a i mislim da je on samo čekao trenutak koji bi označio priliku za izvanredne izbore. Nije moglo bolje. Ovo je jednostavno u potpunosti iznenadilo sve, iako se ne može reći da je netko uopće mislio da se radi o visokomoralnoj stranci', kaže Avdagić.

Među onima koji očekuju da će desni populistički pokreti osvojiti trećinu mjesta u novom sazivu Europskog parlamenta je i Steve Bannon, bivši savjetnik i strateg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Bannon se fokusirao na rad s europskim populistima te je u Bruxellesu osnovao 'Pokret' za podršku populističkim i protestnim strankama na europskim izborima.

'Prije svega, ne vjerujem da će se ispuniti to očekivanje. Drugo, mislim da Bannon jednostavno koristi priliku da bi pokazao kako je on sad jako moćan, a ne vidim da se pojavio kao frontmen, keynote speaker ili u pozadini bilo kojeg većeg skupa. S druge strane, on više nema baš dobar odnos ni sa samim Trumpom, tako da je sva njegova moć, koja je eventualno postojala u kontekstu Europe, oslabila i on je manje bitan. Inače, Europljani ne trebaju takvu ekspertnu podršku; tu ima dosta pametnih ljudi, među svim političkim opcijama, koji znaju sami raditi kampanje', zaključuje Avdagić.