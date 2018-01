Policija uhvatila švercere karata za rukometno prvenstvo

Splitska policija pronašla je i procesuirala dvojicu muškaraca, 38-godišnjaka i 42-godišnjaka, koji su preko interneta švercali ulaznice za predstojeće Europsko prvenstvo u rukometu i pokušavali ih preprodati po višestruko višoj cijeni

Kod njih je pronađeno ukupno šest ulaznica, koje su im i oduzete, a prijavljeni su i kažnjeni po Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira. Propisana kazna za ovo djelo iznosi od 50 do 300 njemačkih maraka.

to će biti spektakl

Općem kaosu sasvim sigurno nisu pridonijeli organizatori koji ulaznice prodaju isključivo preko interneta, no svejedno zahtijevaju da se one fizički preuzmu jedino na dan same utakmice, što će izvjesno izazvati velike gužve i nervozu ispred Spaladium arene.