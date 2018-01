Nestrpljivi Domagoj Duvnjak uoči utakmice sa Srbijom: Jedva čekam tu euforiju!

Sedam mjeseci bio je izvan terena, no Domagoj Duvnjak u potpunosti se oporavio nakon teške operacije koljena i spreman je preuzeti odgovornost, voditi hrvatsku reprezentaciju do jedinog zlata koje nam nedostaje, onog s Europskog prvenstva...

Devet dana, još samo devet dana do početka Europskog rukometnog prvenstva! OK, svi već znaju, počinje 12. siječnja, u splitskoj Spaladium Areni Hrvatska Euro otvara utakmicom protiv Srbije. I ne, ulaznica za taj sraz više nema, rasprodane su odavno. Osim onih kod preprodavača, ali samo ako imate 2000 ili više kuna koje vas 'žuljaju' u džepu...

A daleko do svih tih 'problema' pripremaju se hrvatski rukometaša. S prvim danom 2018. godine stigli su u Split i primili se posla. Izbornik Lino Červar ništa ne prepušta slučaju, sad će osim na fizičkoj pripremi poraditi i na psihološkoj. Zna Lino gdje je najčešće problem, pogotovo kad na samom startu moraš na Srbiju. Koja nije bezopasna, ali kvalitetom je daleko iza naše reprezentacije... No, glava mora izdržati euforiju, pritisak, onaj 'moramo dobiti' najteže je prelomiti u prvoj utakmici. Zna to i jedan od najboljih svjetskih rukometaša, Domagoj Duvnjak.

Punih sedam mjeseci Dule se oporavljao nakon teške operacije koljena, zaigrao je tek početkom prosinca za svoj Kiel, bez ikakvih priprema... I sad bi trebao izdržati suludi ritam EP-a na kojem se igra svaki drugi dan. Može li to izdržati njegovo koljeno?

'Ma dobro je, koljeno je dobro. Malo ga osjetim poslije napora, ali to je normalno', rekao je Domagoj i nastavio:

'Na izborniku je odluka koliko ću igrati, ali ja sam došao i spreman sam. Koliko ću igrati ne znam, važno je da je koljeno dobro i da se ja dobro osjećam. Imamo još desetak dana do prvenstva i stvarno sam pozitivan. Realno, nedostaje mi par utakmica, par treninga. Odigrao sam samo pet utakmica u prosincu i trebat će mi vremena da se potpuno vratim u ritam. Fali mi osjećaj, naravno... Ali tu sam, veselim se, radim maksimalno kako bi se što prije vratio. Jedva čekam da sve krene. Imamo vremena da se uigramo. Kažem još jednom, optimističan sam.'