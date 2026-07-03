Policija uhvatila dvojicu dilera, imali su više 670 grama kokaina i još jednu drogu

Policija je u akciji koju su odradili u četvrtak uhitila muškarce stare 25 i 29 godina koji su nakon kriminalističkog istraživanja u policiji privedeni pritvorskom nadzorniku, dok je protiv 32-godišnjaka s manjom količinom amfetamina podnesena kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama tzv. redovnim putem.

Prva dvojica uhićena su u Makarskoj kada je policija u stanu pronašla 672 grama kokaina. Droga je pronađena nakon što su istog dana zaustavili 25-godišnjaka koji je posjedovao dva grama upakiranog kokaina kojeg je imao namjeru preprodati, ali su ga u tome spriječili policajci. Uhitili su ga, oduzeli mu drogu kao i mobitel te 530 eura.

U nastavku kriminalističkog istraživanja tijekom pretrage stana kojega uz 25-godišnjaka koristi i 29-godišnjak policija je oduzela vakuumiranu vrećicu sa 600 grama kokaina, još jednu sa 70 grama kokaina te dva smotuljka od po 2,5 i 0,2 grama kokaina.

"Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 29-godišnjak i 25-godišnjak, na ilegalnom tržištu nabavili kokain u najmanjoj količini od 672,7 grama kojeg su pakirali u manje omote i epruvete te prodavali kupcima na području Makarske. Tako su počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama", kazali su u policiji.

Istoga dana njihove kolege na omiškom su području zaustavili 32-godišnjaka kod kojega su pronašli 2,8 grama amfetamina, a u pretrazi stana su mu oduzete dvije vrećice s ukupno 97,16 grama amfetamina te digitalna vaga za precizno mjerenje s tragovima droge.