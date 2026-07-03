Frcale optužbe na račun Medikola, iz Možemo najavili: Sve ćemo uputiti DORH-u

"Isti saborski zastupnici koji su dizali ruke za Vilija Beroša danas su odbili Istražno povjerenstvo jer su slijepi i gluhi za javni interes, za sumnju na korupciju koja se valja već gotovo 20 godina", poručila je Kekin nakon što su vladajući odbili njihov prijedlog za osnivanjem Istražnog povjerenstva za Medikol.

Ustvrdila je kako HDZ i Medikol, koji je protiv nje podnio osam građanskih tužbi, igraju istu igru. HDZ igra za Medikol, a Medikol za HDZ, ocjenjuje.

"Medikol me pokušava ušutkati, zastrašiti i financijski iscrpiti zato da ne bih postavljala pitanja. HDZ jučer stavlja ovu raspravu u osam navečer i danas skreću s teme zato da ne bismo postavljali pitanja. Odbijaju Povjerenstvo da ne možemo postaviti pitanje kako je moguće da Hrvatska skoro 20 godina nije osigurala ključnu dijagnostiku za onkološke bolesti, dok je u međuvremenu isplaćivala puste milijune jednom privatnom akteru", kazala je.

Pri tome je opetovala kako će država samo ove godine Medikolu za PET/CT uslugu isplatiti duplo više nego što je novaca potrebno za sve aparate, za sve hrvatske građane.

Predsjednica Kluba Možemo! Sandra Benčić naglasila je kako ovaj model nije model, kako to u HDZ-u poručuju, sinergije javnog i privatnog zdravstva, već je to kroni kapitalizam i oligarhija. Spoj političke moći koja protežira jednog tržišnog aktera da bi njemu osigurala dotok novca iz javnih izvora, dodala je. "To je koruptivni mehanizam. I kada HDZ ovako žestoko brani Medikol osobnim napadima na Kekin, onda znate da ovo nije pitanje osnivanja Istražnog povjerenstva nego zaštite vrha HDZ-a", rekla je.

Možemo!: Proslijedit ćemo svu dokumentaciju DORH-u

Ako postoje bilo kakva saznanja o bilo kakvim nezakonitim radnjama, dužnost svakoga je prijaviti takve nezakonitosti pravosudnim organima, uzvratio je na konferenciji za medije HDZ-ov Mislav Herman.

"Kekin je kao predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo tražila od svih bolničkih ustanova koje posluju s poliklinikom Medikol, kao i od HZZO-a, svu dokumentaciju koju nije podijelila s ostalim članovima Odbora. Ja sam potpredsjednik i ne da nisam vidio tu dokumentaciju, nego nisam niti znao da ju posjeduje, a, kao što vidimo, ona ju je itekako koristila za vlastite političke obračune i za vlastiti politički marketing", poručio je Herman.

Kekin najavljuje da će sada svu prikupljenu dokumentaciju o Medikolu uputiti Državnom odvjetništvu.

"Mi svoj posao čuvanja javnog interesa doživljavamo smrtno ozbiljno. Pokušali smo dobiti odgovore od izvršne vlasti i preostaje nam sudstvo. A mi ćemo sasvim sigurno za dvije godine, ako ne i prije, kad maknemo HDZ s vlasti osnovati Istražno povjerenstvo i utvrditi tko su politički pokrovitelji ovog modela", naglasila je.

A s obzirom na reakciju HDZ-a, pretpostavlja, dodala je, da su politički pokrovitelji u samom vrhu HDZ-a. Na pitanje zašto odmah nisu proslijedili dokumentaciju DORH-u nego su inzistirali na Istražnom povjerenstvu, Kekin je pojasnila kako su kroz taj alat htjeli utvrditi i političku i institucionalnu odgovornost.

"Ponekad se neke stvari rade i po zakonu, a nisu u javnom interesu. To onda nije posao za DORH nego za Istražno povjerenstvo i Sabor. Bivši HDZ-ov šef HZZO-a Strizirep je rekao da ugovor na temelju kojeg su oni branili bolnicama da nabave javne PET/CT-ove nitko nikad nije vidio. Pa kada bi se na Istražnom povjerenstvu utvrdilo da zaista nema tog ugovora, vjerujem da bi to bio snažan signal DORH-u da također pita na temelju čega su se sklapali poslovi", poručila je.

HDZ: 'Fućka' se oporbi za javno zdravstvo

Iz HDZ-a, s druge strane, naglašavaju kako se oporbi 'fućka' za javno zdravstvo te da je ovdje samo riječ o obračunu s političkim neistomišljenicima.

"Istražno povjerenstvo koje se pretvara u stranačku policiju s jednim jedinim zadatkom, a to je obračun s političkim neistomišljenicima, ne može provoditi zadatak utvrđivanja istine", poručuje Herman, pojašnjavajući zašto su odbili osnivanje Povjerenstva.

Odbacuje oporbene teze o devastaciji javnog zdravstva, navodeći da se 84 posto zdravstvenih usluga obavlja u sustavu javnog zdravstva te naglašavajući "rekordna ulaganja" u javno zdravstvo posljednjih 10 godina.

"Hrvatski javni zdravstveni sustav nikada nije bio jači, ulaganja nikada nisu bila veća. Ono što je jako bitno u kontekstu Medikola jest da je cijena te usluge koju plaća HZZO jednaka na Rebru koji ima svoj PET/CT i u Vinogradskoj koja ima u svom prostoru aparat Medikola. Ono što je još važnije je da je cijena te usluge za našega bolesnika jednaka nuli", naglasio je.

Pita se kako je moguće da se državi spočitava suradnja sa Medikolom dok istovremeno Grad Zagreb ima ugovorene sistematske preglede zaposlenika upravo s Medikolom. "S druge strane, koliko znamo, dok su upravljali OB-om Sveti Duh, nisu zatražili od Ministarstva zdravstva da im omogući uspostavljanje nove djelatnosti famoznog PET/CT-a, ako su toliko bili zabrinuti za javnozdravstveni sustav", naveo je HDZ-ov zastupnik.

HDZ-ovi zastupnici traže, pak, odgovor gdje je novac koji je od države dobio njezin suprug Mile Kekin za vrijeme korona pandemije.