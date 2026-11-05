NARUŠAVANJE REDA I MIRA

Policija traži ovog muškarca: Znate li tko je?

Ivor Kruljac

05.11.2026 u 15:22

Splitska policija traži ovog muškarca
Splitska policija traži ovog muškarca Izvor: Pixsell / Autor: PU Splitsko-dalmatinska
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Vjeruje se da je muškarac sudjelovao u uznemiravanju javnog reda i mira u autobusu u Splitu

Splitska policija objavila je fotografiju muškarca vezano uz narušavanje javnog reda i mira u javnom prijevozu. Kako navode, incident se dogodio u autobusu u blizini Hercegovačke ulice u Splitu oko 17:38 sati 7. rujna.

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'Osoba na fotografiji dovodi se u vezu s događajem radi čega pozivamo građane da ukoliko imaju saznanja o ovoj osobi o tome obavijeste policiju na broj 192 ili na e-mail splitsko-dalmatinska@policija.hr', apeliraju iz policije na građane.

Splitska policija traži ovog muškarca
Splitska policija traži ovog muškarca Izvor: Pixsell / Autor: PU Splitsko-dalmatinska

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