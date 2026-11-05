Policija traži ovog muškarca: Znate li tko je?

Splitska policija objavila je fotografiju muškarca vezano uz narušavanje javnog reda i mira u javnom prijevozu. Kako navode, incident se dogodio u autobusu u blizini Hercegovačke ulice u Splitu oko 17:38 sati 7. rujna.

'Osoba na fotografiji dovodi se u vezu s događajem radi čega pozivamo građane da ukoliko imaju saznanja o ovoj osobi o tome obavijeste policiju na broj 192 ili na e-mail splitsko-dalmatinska@policija.hr', apeliraju iz policije na građane.